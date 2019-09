La așa ceva nu ne-am fi gândit niciodată. Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai lui Liviu Dragnea a făcut o afirmație uluitoare. Cristian Tudor Popescu a dat de pământ cu actuala clasă politică, dar a adus aminte și de fostul șef al PSD. Gazetarul spune că actualii politicieni seamănă cu un ciopor de maimuțe care sar dintr-un copac în altul apucând din zbor câte o liană sau cu o baltă plină cu mormoloci care forfotesc la apă mică. Numitorul comun al acestor politicieni este că vor titluri, indiferent dacă sunt sau nu pregătiți pentru funcțiile în care au fost propuși, spune gazetarul.

„Nu am întâlnit niciodată un nivel politic atât de jos, de slab și de confuz, încât aproape că nu mai are legătură cu politica. Am nostalgia lui Dragnea. Dragnea era un scelerat, dar punea niște probeme fundamentale – problema independenței justiției, a României în raport cu UE, acolo a fost o luptă dură, dar o luptă politică, de un anume nivel, care a și adus la urne atâția cetățeni la alegerile europarlamentare, neașteptat de mulți.

Parametrul care mă îngrijorează cel mai mult, dincolo de aceste vânzoleli, este numărul mic de cetățeni din diaspora care s-au înscris pentru vot în avans – acum a prelungit, înțeleg, premierul Dăncilă până pe 15 septembrie. Vom avea o prezență la vot în această toamnă mult mai mică decât la europarlamentare”, a spus Cristian Tudor Popescu, anunță Digi24.

Popescu mai spune că întreg peisajul politic e plin de nulități și cel mult mediocrități. „E înjositor din punct de vedere intelectual și moral să comentezi astfel de mișcări. Asta e politică? Cum să comentezi această foșgăială? Încerc totuși să găsesc un principu ordonator al acestui haosmos al politicii de toamnă. Ce-i mână în luptă? Care e motorașul acestor inși pe care îi vedem mișcându-se ca în desene animate? Ce vor ei de fapt? Sigur, banii, poziția, dar e mai mult decât atât. Vor titluri, acesta este principiul ordonator al acestei forfote”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Toți vor titluri, nu contează că au vreo treabă cu respectiva funcție. Spuneți-i unui politician rămas pe tușă că mâine îl numiți șeful Agenției pentru energie atomică. Și va primi fără să clipească, considerându-se potrivit, cu toate că nu știe foarte exact care e diferența între neutron și neuron. Nu contează ce funcție ai, puneți-mă și pe mine undeva – la mediu, la cultură, la economie, la relația cu Parlamentul, la ceva, să îmi scrie acolo, lângă nume, un titlu”, a continuat gazetarul.

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre protagoniștii actualei lupte politice și despre câțiva dintre candidații la președinție. „Meleșcanu – omul ăsta a fost tot timpul parașutat în funcții, nu a făcut decât rău și prost acestei țări, în toate aceste funcții. Tocmai a fost dat afară din funcția de ministru de Externe, are 78 de ani, este o hârcă ceaușistă și se duce acum în funcția de al doilea om în stat. De ce? Pentru că vrea să se trezească în scaunul ăla, scriindu-i în frunte: președintele Senatului. Altceva ce să mai vrea?

Uitați-vă la Dăncilă, a fost pusă prim-ministru de Dragnea cum ai lua o pisică de ceafă și ai muta-o de colo-colo. Și acum spune: sunt obligată să guvernez, sunt o eroină. O Ana Ipătescu, așa se consideră această nulitate, ca și cum ar fi fost aleasă în uralele întregii națiuni pe Câmpia Libertății. Așa vorbește, ca o vizionară, ca un erou civilizator al României. Și ea este o biată pisică luată de ceafă de Dragnea, atât.

Tăriceanu, în toate funcțiile în care a fost pus, nu a făcut decât rău din punct de vedere moral și profesional. Și pentru că acum a simțit că, rămânând lângă Dăncilă, pierde și pentru că mai vrea să aibă perspective pentru titluri și funcții în anul care urmează, cu un PSD fără Dăncilă, a făcut această mișcare.

Ăia 3 inși de la ALDE, care au fost mituiți cu posturi acolo, ce spun ei? O să fim miniștri o zi, două, o lună, dar o să ne scrie biv-vel ministru. Și se găsesc destui care să confunde titlul cu omul”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„E un nivel înfiorător de discuție, nici nu ai ce să discuți din punct de vedere politic, nu mai sunt principii, doctrine, este o tejghetăreală, o politică de colțul mesei”, a continuat gazetarul.

El spune că această situație va continua, pentru că le convine tuturor, inclusiv candidaților le președinție. „Iohannis, de pildă, de ce să schimbe ceva? Credeți că s-a gândit vreodată că a fost ales nu pentru calitățile sale extraordinare de om politic și orator, nu pentru modul distins în care tace și pentru cunoștințele sale guvernamentale și prezidențiale, în 2014, ci pentru că s-a autoscufundat Victor Ponta prin aroganță, prin ticăloșie atunci?

Iohannis nu face decât să beneficieze din nou dincolo de această umflare a capului dincolo de coafură a Vioricăi Dăncilă, care se vede cu portretul la loc de cinste, se vede în istorie, și reușește – se vede foarte clar faptul că nu vine în Parlament, toate tripotajele pe care le face cu miniștrii – pierde puncte și pentru ea, și pentru partid în fiecare zi.

În schimb, Iohannis câștigă fără să facă mare lucru și având despre sine o părere probabil extraordinară, se consideră un fel de Carol I”, a spus Cristian Tudor Popescu.

„Mircea Diaconu a șezut la Bruxelles, nu l-am auzit găvărind într-o limbă străină nici cât pe Dăncilă, acum se prezintă drept specialist în probleme europene. Nici asta nu e de ajuns, acum candidează la președinție.

Barna are tot atâta carismă și telegenie și talent oratoric și cunoștințe necesare care îl recomandă candidat la președinție din partea USR ca un corporatist în pericol de a fi concediat. Si totuși, candidează, e președintele partidului, cum adică să nu candideze? Adică Dăncilă candidează și el nu?”, a spus Cristian Tudor Popescu, conform sursei citate.

