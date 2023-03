Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit, duminică seara, la o emisiunea de la Prima News și despre primarul Municipiului București, Nicușor Dan.

El spune că Nicușor Dan a crescut în sondaje datorită victimizării. Astfel, europarlamentarul spune ”Nicuşor Dan, de la 16 la sută, a crescut iarăşi la peste 20, pe victimizare”.

Liberalul a fost întrebat cu cine ar vota la alegerile pentru primarul general al Capitalei, însă el a spus că va oferi votul său candidatului Partidului Național Liberal (PNL).

”Voi vota cu candidatul PNL. Ciprian Ciucu, Emil Boc, Sebastian Burduja, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu. Ce, noi nu putem avea candidat?”, a declarat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan nu este mulțumit de prestația lui Nicușor Dan

În cadrul emisiunii, Rareș Bogdan a fost întrebat dacă este mulțumit de prestația lui Nicușor Dan la Primăria Capitalei, însă spune că ar putea fi mai performant.

”Putea să fie mai performant. Am avut aşteptări mari, încă le am, încă sper să îşi revină, încă am speranţe că îşi revine”, a subliniat Bogdan.

De asemenea, el a mai spus că Partidul Național Liberal va avea candidați la toate sectoare și la Primăria Capitalei.

”PNL va avea candidaţi peste tot, în cele 6 sectoare şi candidat la Primăria Generală”, a adăugat Rareş Bogdan.

Rareș Bogdan a vorbit și despre aderarea României la Schengen

Duminică seara, europarlamentarul liberal Rareș Bogdan a fost invitat într-o emisiune televizată la Prima TV, acolo unde a vorbit despre mai multe teme importante, dar și despre aderarea României la spațiul Schengen.

Europarlamentarul a mai spus că țara noastră are o fereastră de a intra în Schengen, dar spune că Bulgaria, care este cuplată cu România, îngreunează situația.

”Am spus ce am avut de spus şi pe mine nu m-au sancţionat românii. La responsabili nu apare numele lui Rareş Bogdan, nici al lui Motreanu, Buşoi, Tudose. Aţi văzut cine apare. E un subiect care trebuie rezolvat. Din cauza coaliţiei de guvernare din Suedia e mai greu să pună subiectul pe agenda JAI”, a declarat Rareş Bogdan.