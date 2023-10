Rareș Bogdan este de părere că PNL-ul trebuie să se separe de PSD la alegerile de anul viitor. Prim-vicepreşedintele PNL a declarat, vineri, că liberalii nu îi iubesc pe PSD-işti. Nici aceştia pe ei. Dar că în contextul actual, cu război în Ucraina, cu un conflict în Orientul Mijlociu, România are nevoie de stabilitate. El a adăugat că, dacă PNL merge pe liste comune cu social-democraţii, atunci ridică alte forţe politice.

Cu un război care stă să înceapă, cu un conflict groaznic în Orientul Mijlociu. Cu Balcanii aproape în flăcări. Cu tensiuni fără precedent sau de mult apuse, ziceam noi, din anii 90, România are nevoie de stabilitate”, a declarat Rareş Bogdan, vineri, la întâlnirea femeilor liberal e din Regiunea Sud.

El a anunţat că PNL, dacă merge pe liste comune cu PSD la alegeri, atunci ridică alte forţe politice. Bogdan spune că liberalii trebuie să respecte sloganul lor electoral „Prin noi înșine” în perspectiva alegerilor de anul viitor.

Bogdan a afirmat că susţine ca pe lista pentru Parlamentul European a partidului să fie cel puţin trei femei. El a menţionat că e foarte probabil ca liberalii să nu mai aibă zece poziţii eligibile, ci doar opt. Liberalul a spus că 58% dintre votanții Partidului Liberal sunt femei.

“În Parlamentul European cea mai prestigioasă comisie a Parlamentului European este Comisia pentru politică externă. Reuneşte foşti şefi de stat, de guvern. Din România erau doi membri: Traian Băsescu şi cu mine. Acum a venit şi Vlad Nistor. Noi am obţinut la negocieri poziţia de prim-vicepreşedinte al acestei prestigioase comisii. mai ales în contextul regional complicat. Era cheie comisia respectivă.

Vreau să vă spun că pentru că nici eu, nici Traian Băsescu nu am vrut să ne schimbăm sexul, am pierdut poziţia de prim-vicepreşedinte. Pentru că în Parlamentul European (…) echilibrul de gen funcţionează. (…) Pentru că aveam o singură femeie pe listă care a ajuns comisar european şi nu mai aveam o altă doamnă pe listă, nu am putut să ocupăm această poziţie”, a afirmat Rareş Bogdan.