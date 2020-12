Rareș Bogdan aruncă bomba! Apare o nouă forță politică în România: Sunt absolut convins

Aflat în direct la Antena 3, eurodeputatul Rareș Bogdan a declarat că liberalii vor avea un rezultat final de 32 procente, iar acesta va mai crește după redistribuire. Așadar, potrivit prim-vicepreședintelui PNL ar urma să aibă un scor final de 34-35 procente.

Mai mult decât atât, acesta a precizat că liberalii vor negocia cu USR PLUS, dar că în această alianță PNL va avea 30 de procente în timp ce USR PLUS va avea sub 20 de procente.

”PNL va guvernare în continuare România, în parteneriat cu forțele reformiste, într-un parteneriat asumat cu președintele României. PNL a câștigat alegerile! Noi am avut un finish foarte bun în țară, în general dreapta votează masiv după ora 19.00, peste asta vin voturile din diaspora.

Noi ne bazăm pe un 32%, PSD va scădea spre 29%, USR mai crește puțin, la fel și AUR. De asemenea, PMP intra în Parlament după ce vor veni voturile din diaspora.

PNL va negocia, iar prioritare vor fi negocierile cu USR-PLUS. Totuși, în această alianță PNL va avea peste 30%, în timp ce USR-PLUS va avea sub 20%.”, spune Rareș Bogdan.

Iohannis va avea ultimul cuvânt de spus

Eurodeputatul a mai precizat că președintele României, Klaus Iohannis, va avea ultimul cuvânt de spus și că este sigur că va face ceea ce trebuie. Rareș Bogdan subliniază că este absolut convins că guvernarea se va face în jurul PNL, cu Ludovic Orban ca premier.

”Președintele României este cel care va avea ultimul cuvânt și sunt convins că va face exact ceea ce trebuie. Sunt absolut convins că această guvernare se va face în jurul PNL, cu propunerea de premier Ludovic Orban.

Noi ne ducem în vot direct spre 32%, după redistribuire vom avea mai mult spre 34-35%, depinde ce se întâmplă cu Pro România și PMP. Noi suntem în PPE, vom discuta cu toate partidele din

USR-PLUS este la 17% și după redistribuire vor ajunge la 19%. Împreună vom avea peste 50%, mai avem la dispoziție PMP, în funcție de rezultatul lor, dar și UDMR, care face parte din aceeași familie politică a PPE.”, a spus Rareș Bogdan, la Antena 3.

Sursă foto: Inquam Photos / Raul Stef