Fostul jurnalist a declarat că nu a fost invitat de Ludovic Orban la Cotroceni. Șeful PNL a fost însoțit de alți membri ai partidului.

Joi, Orban a semnat acordul politic propus de Klaus Iohannis. Astăzi a fost și ziua președintelui. Șeful statului a împlinit 60 de ani.

”Nu am fost la Cotroceni. Nu am fost, pentru că nu am fost invitat de liderul partidului. Au fost alții acolo. Nu știu dacă mă place sau nu, a considerat că trebuie să fie alții acolo. Eu am fost bun în campanie, asta e. Eu îmi știu locul. Eu și Robert Sighiartău și Alina Gorghiu am lipsit, au fost oameni foarte buni la Cotroceni.”, a spus Rareș Bogdan la România TV.

