În vreme ce starea lui de sănătate ridică multe semne de întrebare, Ramzan Kadîrov a fost primit de Vladimir Putin la Kremlin.

Presupusă victimă a unei otrăviri luna trecută, Kadîrov a căzut grav bolnav și rinichii i-au fost sever afectați. În mai multe imagini se vede liderul cecen cu o față umflată și dificultate de a ține ochii deschiși.

Dacă starea lui s-a ameliorat de atunci, el pare să fi rămas cu sechele ale acestei posibile otrăviri. În imaginile publicate de serviciile de comunicare ale Kremlinului, se poate vedea că Ramzan Kadîrov este vizibil foarte nervos.

În timpul audienței, a avut dificultăți să articuleze în momentul în care citea un raport de pe o bucată de hârtie deși era scris mare.

În urmă cu o săptămână, președintele rus l-a primit, informal, pe fiul lui, Ahmat. Ceea ce îi face pe observatorii Rusiei să creadă că Putin pregătește succesiunea fidelului său aliat.

„Asta seamănă cu un fel de pregătire pentru transferul puterii în Cecenia”, declară politoloaga Tatiana Stanovaia care estimează că va fi vorba de „o schimbare a puterii lentă, care ar putea dura mai mulți ani”, potrivit La Libre Belgique.

Even when addressing Putin, Ramzan Kadryrov’s speech is littered with the Chechen filler word ‘don’

And when he starts reading out his prepared notes (look at the size of the writing), he’s apparently encountering difficulties with Russian pronunciation pic.twitter.com/bJFMgXiyPk

— Francis Scarr (@francis_scarr) March 13, 2023