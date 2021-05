Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Ramona Gălățeanu: Anul 2020 a fost un an atipic și dificil pentru mediul de business în care activăm, cel de Oil&Gas. În anul precedent, rolul meu în Grupul KMG International a fost cel de Management și Coordonare Procese de Taxe la nivel de Grup, un mediu aflat mereu sub presiunea schimbărilor legislative, așa că, în topul priorităților, a fost comunicarea cu autoritățile.

Dacă ne uităm la contextul dificil care a învăluit tot anul 2020, trebuie să apreciem suportul acordat de autoritățile române mediului de afaceri, prin măsurile luate, inclusiv în perspectiva continuării activităților de business. Aici mă refer, în principal, la acordarea de facilități de amânare la plată și reeșalonări de taxe în condiții benefice.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Ramona Gălățeanu: În perioada 2012-2013, când ocupam funcția de Director Economic în cadrul Rompetrol S.A., au fost efectuate lucrările de foraj la prima sondă de prospecțiune geologică din perimetru Focșani. Aceasta a fost prima sondă realizată de KazMunayGas în afara Kazahstanului și a fost o reală provocare să fac parte din echipă.

În cei peste 18 ani pe care îi am în Rompetrol, am acumulat foarte multă experiență și am trecut prin multe evenimente majore. Suntem profesioniști într-un domeniu dinamic, motivant și concurențial. Iar faptul că am trecut prin multe etape și segmente ale unui departament financiar (analist junior – manager – director economic) a contat foarte mult în dezvoltarea mea ulterioară. Momentele importante la care am luat parte au contribuit semnificativ la parcursul meu profesional, dar un rol deloc de neglijat l-au avut și oamenii cu care am colaborat, specialiști are lucrează eficient, cu plăcere și dedicație.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Ramona Gălățeanu: Am acceptat fără rezerve provocarea de a prelua funcția de Director Economic al Societății Rompetrol Rafinare S.A., cea mai importantă companie a Grupului nostru și principalul activ al KMG International. Este o provocare, pentru că ne uităm la contextul economic, unul dificil în continuare, iar obiectivul meu și al colegilor mei este să obținem stabilitatea financiară într-un domeniu competitiv.

Rompetrol Rafinare este una dintre companiile de bază din România, de care nu doar acționarii sunt interesați. Trebuie amintiți angajații, în care ne punem mare încredere și care au încredere, la rândul lor, în companie, amintim furnizorii, autoritățiile și clienții. Altături de toți aceștia, colaborăm și în 2021, atât pentru menținerea standardelor ridicate, dar și pentru creșterea activităților noastre curente.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Ramona Gălățeanu: Muncă în online a fost o provocare la început, dar ne-am adaptat rapid, datorită unei comunicări eficiente între departamente. Managementul a făcut eforturi mari pentru menținerea unui grad ridicat de eficiență și implicare în business, dar cu atenție maximă în ceea ce privește protecția angajaților. De altfel, sistemul de „muncă la domiciliu” implementat, inclusiv, în Rompetrol Rafinare, acolo unde a fost posibilă această măsură, a jucat un rol important în siguranța fiecăruia. Completat cu măsurile de protecție sanitară strict implementate la nivel de Grup, anul 2020 a trecut cu bine pentru oamenii din companie.

În rafinăria Petromidia provocarea a fost cu atât mai mare, cu cât principala noastră unitate de producție a demarat, în timpul stării de urgență, lucrările de revizie generală. A fost un efort uriaș al tuturor celor implicați, inclusiv contractorii care au ajutat la executarea celor peste 1.500 de lucrări. Dar, la finalul lunii aprilie 2020, cel mai important proiect de anul trecut a fost dus la capăt cu success de către managementul companiei. Trebuie să subliniez miza reviziei generale, pentru că este o reală necesitate ca o rafinărie precum Petromidia să funcționeze în cele mai bune condiții de siguranță.

Din păcate, volatilitatea ridicată din mediul de piață al petrolului si gazelor naturale în anul 2020 a generat o presiune semnificativă asupra marjelor brute de rafinare. Șocul fără precedent cauzat de pandemia de COVID-19, care a determinat scăderea mobilității în 2020, a dus la scăderea cotațiilor internaționale pe piața de petrol și gaze, la produsele petroliere, împreună cu scăderea cererii și a volumului produselor vândute, generând un impact puternic negativ în rezultatele noastre financiare. Așa cum am comunicat în februarie, am avut scăderi importante pe cifra de afaceri, dar și pe rezultatul net. Este un efect resimțit de toți jucătorii din industrie, dar care sperăm sa se diminueze pe măsură ce ne adaptăm tot mai mult contextului actual.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Ramona Gălățeanu: Din partea administrației locale, fie că vorbim de Năvodari, Constanța sau Ploiești, dar și din partea autorităților centrale, am avut parte de o atitudine de susținere a mediului de afaceri. Consider că nu doar noi, mediul de afaceri, am fost afectați de criză sanitară, ci și autoritățile statului, care au resimțiti o presiune nemaiîntâlnită. Dar prin comunicare proactivă cu noi, s-au găsit soluții rapide de stimulare a business-ului, atât cât s-a putut în condițiile dificile ale perioadei în care ne aflăm. Suntem conștienți de eforturile făcute de aceștia și sperăm să găsim la ei măsuri de susținere pe termen lung, cu politici fiscale stabile.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Ramona Gălățeanu: De-a lungul carierei mele am ghidat mulți tineri aflați la început de drum. Sfatul meu este să își aleagă cariera care să-i motiveze și care să le aducă bucurii în fiecare zi, pentru că, în mare parte din viață, munca este ceea ce ne definește. Să fie încrezători în toate acțiunile lor, corecți cu ei înșiși, dar și cu cei din jur, și să fie perseverenți în a-și atinge obiectivele. Să lucrezi cu finanțele unei companii de anvergură necesită multă stăpânire de sine, rezistență la stres, dar vine și cu satisfacții profesionale.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Ramona Gălățeanu: Domeniul în care activăm este unul foarte versatil și plin de provocări, chiar și în condiții normale, în care nu avem presiunea unui context pandemic. Industria evoluează spre zona „green” și, cu siguranță, vom găși metode de adaptare a liniilor de business care să ducă Grupul mai departe, în direcția pe care cu toții ne-o dorim – o afacere profitabilă si sustenabilă.

Bani. Ce vă spune acest cuvânt?

Ramona Gălățeanu: Pentru orice companie mare, capitalul reprezintă un mijloc prin care își poate atinge obiectivele. Banii ne ajută să plătim salarii, să investim, să optimizăm, să achiziționăm materii prime, să plătim taxe și să susținem economia și pe plan orizontal. Vă dau un singur exemplu: în 2020, anul în care tot mapamondul s-a confruntat cu o criză acută, Rompetrol Rafinare a contribuit la bugetul de stat cu peste 1 miliard de dolari.

Pe scurt, banii reprezintă locuri de muncă, reprezintă energie pe care o putem folosi cu inteligență, reprezintă un instrument absolut necesar pentru industria în care activăm.

Revista este disponibilă în format print și poate fi comandată de pe magazinul online agoramag.ro.

Sursa foto: arhiva personală