Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, a oferit mai multe detalii în legătură cu distribuirea cardurilor de energie. Acesta a spus că Poșta dispune de mecanisme prin care se asigură că, în cazul în care sunt vândute, cardurile nu vor putea fi folosite. Mai mult, nu vor putea fi utilizate pentru alt scop decât cel pentru care au fost create.

„Există filtre pe care noi le folosim să ne asigurăm că și dacă se întâmplă acest lucru (cardurile să fie vândute), nu vor fi procesate”, a declarat Valentin Ștefan pentru B1 TV.

Reamintim că printre categoriile sociale care vor putea beneficia de acest ajutor se numără şi pensionarii care au o pensie mai mică de 2.000 de lei.

Facturile se vor putea plăti direct la poștaș

Directorul Poștei Române a mai precizat că oamenii pot plăti facturile direct la poștaș, dacă nu se pot deplasa sau, pur și simplu, așa le este mai comod. Acesta a spus că „există două variante: una e să vină poștașul acasă la om, dacă nu se poate deplasa, sau a doua variantă e prin mandatar. Deci cineva care e în vârstă, bolnav, nu se poate deplasa poate delega pe cineva să-i plătească factura”.

Valentin Ștefan a adăugat, de asemenea, că Poșta Română a achiziționat 7.000 de device-uri portabile, pentru ca plata să se poată face direct poștașului.

„Da, se poate plăti. Profităm de acest contract ca să modernizăm și tehnologizăm compania până la nivel de poștaș, motiv pentru care am cumpărat 7.000 de device-uri portabile, așa încât aceste operațiuni să fie făcute de fiecare poștaș în parte”, a precizat el.

De ce a fost aleasă Poșta Română pentru acest demers?

Directorul Poștei Române a explicat, totodată, de ce a fost aleasă această companie pentru tipărirea și distribuirea cardurilor de energie și ce eforturi se depun.

„Tot acest flux logistic necesar tipării, distribuirii, încasării facturilor necesită foarte multe compenente. Presupun că Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene a ajuns la concluzia că singura companie cu infrastructura necesară e Poșta Română, că noi putem face toate aceste operațiuni.

E un volum foarte mare, sunt aproape trei milioane de carduri care trebuie printate și împlicuite în o săptămână, maxim două.

Datorită investițiilor din ultimul an, Poșta are această capacitate și re capacitatea de a distribui cardurile într-un timp foarte scurt, o săptămână – două. Poșta Română are capacitatea necesară de a încasa acele facturi.

Noi încasăm facturi pentru români acum și facem acest lucru de foarte mulți ani. Singura provocare e să creștem capacitatea companiei de a procesa un volum foarte mare de clienți într-un timp foarte scurt”, a spus Valentin Ștefan.