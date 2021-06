Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a fost invitată luni la B1 TV, acolo unde a vorbit și despre creșterea vârstei de pensionare în România. Se pare că în prezent sunt probleme și este necesară rezolvarea acestora.

Anunțul Ministrului Muncii privind creșterea vârstei de pensionare

Se pare că și în actuala lege a pensiilor era vizat ca până în 2030 vârsta de pensionare la femei să crească la 63 de ani, dorind ca în timp aceasta să ajungă să fie egală cu cea a bărbaților, respectiv 65.

“În materie de vârstă de pensionare, acum vârsta de pensionare de bărbați este 65 de ani și la femei 61. În legea actuala se prevede ca până anul 2030, vârsta de pensionare să crească 63 la femei și 65 la bărbați. După aceea, avem în paralel o decizie a CCR care spune este neconstituțional, inechitabil, ca femeile să se pensioneze mai devreme decât bărbații. Mai ales că speranța de viață la femei este mai mare decât speranța de viață la bărbați. Există premisele egalizării vârstei de pensionare.

Noi, ca Guvern, avem ca intenție să încurajăm oamenii să-și petreacă mai mult viața în activitatea profesională, să eliminăm acele pusee de pensionări anticipate și oamenii să-și dorească să rămână mai mult în viața activă, până la 70 de ani. Acolo merg cam toate țările europene”, a explicat ministrul Muncii, Raluca Turcan, luni seară la B1 TV.

Eu ca ministru nu pot să vorbesc despre creșterea vârsta de pensionare. Dacă va crește calitatea vieții atunci va rămâne în vigoare acest subiect. Dacă nu, nu.

Stimularea activității de pensionare

“Este firesc să vorbești de stimulare a activității de pensionare. Sunt două țări care au doar stimulente și doar două țări, România și Grecia, unde există doar penalizări.

Singurii care au destabilizat sistemul de pensii din România sunt cei care le-au majorat din pix. Noi am primit o moștenire anul acesta de a plăti la bugetul de pensii aproximativ 9 miliarde de lei pe care am respectat-o. Am majorat pensiile cu 14% anul trecut”, a mai spus Raluca Turcan.