Odata cu evolutia situatiei legata de raspandirea virusului COVID-19, mijloacele de efectuare a tranzactiilor de la distanta au devenit indispensabile pentru clientii care cauta siguranta si confort, se arată într-un comunicat al băncii.

Raiffeisen Bank are cea mai descarcata aplicatie de mobile banking din Romania, in luna martie. Peste 56.000 de clienti au descarcat noul Smart Mobile din App Store sau Google Play, conform aplicatiei de monitorizare AppAnnie.

„Ne bucuram si le multumim clientilor nostri pentru aceasta reactie responsabila. Facem eforturi sa le raspundem in cel mai potrivit mod, la toate cererilor lor.” a spus Vladimir Kalinov, vicepresedinte retail Raiffeisen Bank.

Opțiuni noi pentru clienți

Noul Smart Mobile are mai multe noi optiuni si functionalitati care le permit clientilor sa faca banking de acasa, in siguranta:

verifica rapid soldul direct in aplicatie sau cu ajutorul widget-ului Smart Mobile, fara a mai fi necesara logarea;

platesc facturi sau fac transferuri catre familie, prieteni sau alte persoane – inclusiv cautarea si refacerea rapida a unei plati anterioare;

platesc rata la credit sau la cardul de cumparaturi;

fac schimburi valutare la cursul BNR din ziua efectuării schimbului, in Smart Hour, de luni-vineri, 10:00 – 11:00, intre conturile proprii, pana la 1500 euro/zi;

se logheaza si autorizeaza plati 100% online, securizat, prin aplicatia Raiffeisen SmartToken.

Peste 700.000 de clienti digitali utilizeaza serviciile de online banking ale Raiffeisen Bank, iar 550.000 dintre acestia au ales deja noile aplicatii de mobile si internet banking, lansate in mai 2019.

Fără costuri pentru clienți

Utilizarea aplicatiei Smart Mobile nu are niciun cost pentru clientii care au optat pentru pachetele de cont curent Zero Tot si Zero Simplu.

Raiffeisen Bank ofera servicii universale de banking pentru 2,2 milioane de persoane fizice, peste 92.000 de IMM-uri si 5.700 de companii mari si medii.

Totodata, banca are o retea de 800 ATM-uri, 300 masini multifunctionale (MFM-uri) si 22.000 de POS-uri.