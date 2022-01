România a dat lovitura în lupta cu COVID! Alexandru Rafila anunță sosirea medicamentului american

Este vorba despre Molnupiravir, care se administrează pacienților simptomatici. Astfel, primele doze vor ajunge ajunge în România la sfârșitul acestei săptămâni, potrivit informațiilor transmise de ministrul Sănătății.

Mai apoi, direcțiile de sănătate publică urmează să le distribuie spitalelor și centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare.

„Lucrul pe care vi-l anunţ acum în premieră este că am încheiat contractul, am semnat şi am stabilit ultimele detalii privind livrarea primului dintre cele două produse inovative –Molnupiravir, mă refer la cel care se administrează pacienţilor cu risc crescut, simptomatici.

Primele cantități vor ajunge în România probabil la sfârșitul acestei săptămâni, iar direcțiile de sănătate publică le vor distribui spitalelor și centrelor de evaluare în primele zile ale săptămânii viitoare.

E un lucru important care cred că va avea un impact favorabil în următoarele 10 zile pentru scăderea presiunii pe secțiile de terapie intensivă și ceea ce, evident, ne preocupă pe toți, reducerea numărului de decese, pentru că de data aceasta discutăm de antivirale la care s-a măsurat acest efect și este certificat de studii științifice, pe când celelalte pe care le-am avut la dispoziție până în momentul de față – mă refer la Favipiravir – nu aveau aceste efect, ci doar de reducere a duratei bolii”, a declarat Alexandru Rafila într-o conferinţă de presă susţinută miercuri la sediul Ministerului Sănătăţii.

Ce spune Rafila despre numărul uriaș de infectări din România?

În acest context, ministrul Sănătății a vorbit și despre numărul uriaș de infectări cu COVID-19 din România.

„Astăzi am avut cel mai mare număr de cazuri înregistrate. Ne aşteptam ca astăzi să fie acest număr, pentru că ne aflăm după o perioadă în care testarea a fost puţin mai redusă. Astăzi pentru prima dată s-au efectuat peste 100.000 de teste, aproape 110.000 de teste efectuate, drept pentru care am avut 34,500 de cazuri de îmbolnăviri. Acest număr este preocupant, dar, pe de altă parte, nu putea fi exclus din scenariile pe care MS vi le-a prezentat încă de acum săptămâni. Este un număr de cazuri similar cu ceea ce se întâmplă în multe alte țări”, a completat Rafila.