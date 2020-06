Secretarul de stat, Raed Arafat, a dezvăluit că se observă o creştere a numărului de cazuri noi de infectări cu coronavirus şi că week-end-urile reprezintă un mare risc. Oamenii se relaxează mai mult și nu respectă distanţarea socială.

Raed Arafat dă cea mai proastă veste

„Trendul este în creştere a numărului cazurilor confrmate. Se vorbeşte de numărul de teste, am fost la 2% din totalul testelor, am ajuns la 5% din totalul testelor confirmate. Acum suntem la 3%, dar acum două zile am atins 5%. Asta arată că situaţia nu este aşa de stabilă.

Există o intersectare între cazurile active şi cele care se vindecă. Atunci când am avut această intersectare a fost bine, acum există o tendinţă de urcare. Prevenim acest lucru prin respectarea măsurilor: măşti, distanţare, igienă”, a declarat Raed Arafat, conform Digi 24.

Arafat a arătat că finalul de săptămână reprezintă un risc de infectare cu noul coronavirus. „Acum sunt zile cruciale. Orice zi este, dar week-end-urile au devenit un mare risc pentru că vedem că oamenii merg la cluburi, la terase unde se văd mai mulţi şi se vede clar că nu sunt din aceeaşi familie.

Îmi pare rău să vă zic, dar o să înceapă controale foarte serioase, nu numai la terase, ci şi la magazine care trebuie să aibă triaj la intrare. Vor începe astfel de controale pentru că nu mai merge”, a explicat Arafat.

Arafat a menţionat că într-o zonă sigură avem 150 – 200 de cazuri noi şi că atât el, cât şi colegii lui sunt îngrijoraţi de creşterea numărului de cazuri zilnice de coronavirus.

Sursa foto INQUAM / Alexandru_Busca