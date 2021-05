Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat a vorbit despre starea de alertă de pe teritoriul României și când vom putea scăpa de aceasta.

“Analiza de la Centrul Național de Conducere și Coordonare a Intervenției (CNCCI) reunoaşte că situaţia e spre îmbunătăţire, dar să vedem cum merge situaţia luna asta, dacă rămâne stabilă sau creşte numărul cazurilor. Starea de alertă ne permite luarea unor măsuri care sunt însă necesare. Dacă se stabilizează situaţia, se va opri. Nimeni nu are niciun interes să menţină România în starea de alertă nicio zi în plus. Depinde cum evoluăm. Nu am zis clar după o lună sau două. Declararea stării de alertă depinde să ajungem la stabilitate şi nu mai avem nevoie de ea”, a declarat Raed Arafat.

Vom avea o listă a afecţiunilor cronice care sunt incompatibile cu vaccinurile anti-Covid?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a anunţat că nu ştie dacă va fi făcută o listă a afecţiunilor cronice incompatibile cu vaccinul împotriva COVID-19 şi pentru fiecare persoană în parte va fi evaluat acest lucru.

Arafat a fost întrebat luni, într-o conferinţă de presă, când vom avea o listă a afecţiunilor cronice sau a alergiilor care sunt incompatibile cu vaccinurile anti-Covid?

“Nu ştiu dacă va trebui să fie o listă pentru că aici se evaluează individual acest lucru. Până şi persoanele alergice sunt vaccinate în anumite condiţii, depinde ce fel de alergie, ce probleme ai. Din acest punct de vedere nu cred că se pune problema de a emite o listă alb sau negru şi aici se discută fiecare caz cu medicul lui. Dacă comitetul de vaccinare doreşte să facă acest lucru cu siguranţă o să-l facă, dar la acest moment evaluarea se face individual de câtre medicul persoanei care se vaccinează sau de către medicul care este în centrul de vaccinare”, a declarat Arafat, potrivit news.ro

Sursă foto: Dreamstime