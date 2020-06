Cat de lung este ,,bratul lung al legii”? Nu mai mimati lupta anti-coruptie si mergeti dupa beneficiarii reali ai sifonarilor de bani publici, de la buget, la scutul pandemiei.

Tocmai aflăm dintr-un comunicat DNA de astazi că directorul Unifarm (Adrian Ionel) a fost pus sub control judiciar pentru că ar fi pretins spaga de 760.000 de Euro (pentru un contract de masti neconforme un soi de solutia Fluturilor pentru ,,aviara gripa”), la jumatatea lunii martie. Stiti, mastile alea care trebuiau sa ii protejeze pe medici, si pentru care Orbanii prelungesc starea de urgenta/alerta, ca daca tot sunt pe stocuri la companii din vecinatatea serviciilor de informatii, ar trebui purtate ,,obligatoriu” desi Orbanul nu le poarta la petrecerile coronavirus pe care le organizeaza in starea de alerta).

Dar din comunicatul DNA mai aflam doua lucruri: dupa 4 ani, procurorii DNA realizeaza ca Adrian Ionel, a devenit directorul general Unifarm, prin incalcarea legii (6 iunie 2016). In tot acest timp, al doilea serviciu NATO ca intelligence, nu a realizat ca in compania de interes strategic UNIFARM, s-a produs o frauda prin numirea acestui Adrian Ionel in urma cu 4 ani. De unde eu trag concluzia ca timp de cel putin 4 ani, Adrian Ionel, a fost protejat. Iar acum vor sa il scoata (unic) tap ispasitor (comunicatul DNA nu spune si faptul ca in cauza sunt urmarite si alte persoane).

Mai aflam ca Adrian Ionel ar trebui privit de noi ca un prostanac, intrucat a reziliat contractul dupa plata a doar 2,3 milioane de lei, in timp ce spaga pretinsa doar de el era de 3,6 milioane de lei (deci compania pretins spaguitoare nu ar fi incasat de la Unifarm nici macar cat ar fi promis spaga si prin urmare nici nu a platit spaga), iar Adrian Ionel s-a simtit pacalit ca nu a primit si a reziliat contractul.

Mai degraba, comunicatul DNA imi arata mie ca vor sa il scoata drept unic tap ispasitor (la 3 luni de la pretinderea mitei pe care nu a incasat-o) si la 4 ani după ce s-a numit singur in functie, doar pe acest Adrian Ionel. In acest fel, DNA mimeaza ,,caz inchis” in privinta specularii pandemiei, pentru a nu merge pe beneficiarii reali ai speculei de sute de milioane de Euro cu masti ,,obligatorii”. Nimic despre Romwine, societatea pusa pe numele unei analfabete din Giurgiu, cu un contract de 11,5 milioane de Euro cu ONAC. #DNAfatecalucrezi.

Nimic despre zadranicirea combaterii bolilor (prin masti neconforme) de catre firma escroaca, firma ce nu este nici macar nominalizata in comunicatul DNA. Ci doar despre o pretinsa spaga, care nu a fost primita si un contract reziliat, in esenta nelegalul si nemituitul putand formula aparari ca a facut ,,economii” din moment ce a reziliat contractul, si ca bani n-a primit. De ce nu merge DNA pe firul banilor, si anume cine si sub ce semnatura i-a dat bani lui Adrian Ionel sa cumpere la pret de specula si pe spaga masti neconforme?

Ajutam putin DNA-ul si al doilea serviciu NATO, ca intelligence ca sa nu se mai faca de ras cu anchetele din vremea pandemiei in care au prins un escroc (care a fost la randul lui escrocat neprimind spaga) de catre un alt escroc, pe care DNA nu il nominalizează?