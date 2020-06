Lovitură uriașă pentru România după ce există pericolul ca o autostradă importantă să dispară total. Specialiștii au atras atenția asupra apariției unui nou prădător – şacalul auriu, care și-ar fi făcut simțită prezența în pădurile din judeţul Iaşi. El poate distruge ecosistemele, mai ales că prădătorul său natural, lupul, a dispărut din zonele respective.

Potrivit lui Radu Banciu, apariția șacalului auriu în pădurile Iașului e o scuză „admirabilă” pentru ca mult promisa autostradă a Moldovei să nu se mai facă.

„Am pus cruce definitiv Autostrăzii Moldova. Știți că era în planurile PSD-iste în special, că ei erau cu programele de guvernare, celelalte partide nici nu îndrăzneau să ajungă la așa ceva. Ăștia ne mințeau, în toate programele de guvernare de la Adrian Năstase încoace figura această autostradă a Moldovei. Lucrurile sunt pecetluite și acum avem o explicație cinstită: din cauza șacalului auriu nu se mai poate face absolut nimic, dar absolut nimic.

Deci s-a identificat o specie criminală de șacal auriu. Am înțeles că va decima câteva județe moldave. Noi am vrea să taie de pe hartă, dacă poate, chiar județul Vaslui, care este județul nostru. Pur și simplu să-l decupeze! Deocamdată, povestea noastră se oprește la pădurile județului Iași, unde a fost identificat acest animal. I-au făcut ăștia niște poze. Neexistând alți prădători în toată zona… Lupul nu mai populează pădurile ieșene de peste 50 de ani. Lupul era fan autostradă. Dacă am fi avut lupi în zonă, ar fi mâncat șacalii și ar fi dat voie guvernelor PSD, foste și viitoare, să construiască autostrăzi. Atâta timp cât nu mai sunt lupi, șacalul își face de cap.

Ai noștri, aflând de acest șacal, au zis „măcar cu zona asta să știm că am terminat”.

Am citit că acest șacal poate fi îmblânzit, deci teoretic ar putea să devină frate cu PSD, numai că nu știu dacă la ăsta merge cu laptele, uleiul, zahărul, ce mai dădeau ei. Ăsta e cu carnea, or PSD la carne e zero. El e bun numai la promisiuni”, a comentat Radu Banciu.