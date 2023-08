Ceremonia de semnare a avut loc la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în prezența ministrului Ștefan-Radu Oprea și a altor experți din cadrul instituției, mai precizează instituția.

Discuțiile pentru fabricarea rachetelor SkyCeptor în România au început anul trecut

Potrivit comunicatului, semnarea scrisorii de intenției vine în continuarea memorandumului de înțelegere semnat în 2022, prin care Raytheon Missiles&Defence și Electromecanica S.A. au început discuțiile pentru fabricarea rachetelor interceptoare SkyCeptor în România și este un pas procedural pentru începerea colaborării și stabilirii cadrului de cooperare.

În cadrul întâlnirii, ministrul Ștefan-Radu Oprea a salutat buna colaborare dintre Electromecanica Ploiești S.A. și Raytheon și a declarat că industria de apărare românească are nevoie de investiții, schimburi de tehnologie și know-how.

Totodată, demnitarul a subliniat că semnarea scrisorii de intenție reprezintă încă o dovadă a funcționării Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, țara noastră fiind profund interesată de consolidarea relațiilor bilaterale în mai multe domenii, mai precizat sursa citată.

Progrese în domeniul apărării aeriene

Vă amintim că marți, pe 1 august, ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a participat la ceremonia dedicată împlinirii a 50 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 1 Rachete Sol-Aer (RSA) „General Nicolae Dăscălescu”. Oficialul a vorbit, printre altele, programele de modernizare în domeniul apărării aeriene care se află acum în pregătire.

„În acest an, am finalizat prima etapă a dotării Forţelor Aeriene Române cu sisteme de rachete sol-aer cu bătaie Patriot. Cele patru sisteme care au intrat deja în dotarea Regimentului 74 Patriot aduc României un plus important de securitate a spaţiului aerian.

Sunt şi alte programe importante în acest domeniu pe care le avem în pregătire, cum ar fi programul SHORAD-VSHORAD, dar şi alte investiţii în tehnică şi tehnologie de ultimă generaţie. Acestea vor asigura României nivelul de apărare pe care îl merită şi de care are atâta nevoie, mai ales în actualul context de securitate”, a evidenţiat el.

La eveniment a mai participat și şeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu, cel care a avut un mesaj pentru militari.

„Cu toţii apreciem abnegaţia profesională şi sacrificiul de natură personală al celor care, de-a lungul celor cinci decenii, au participat la aplicaţii solicitante, în principal în poligonul Capu Midia”, a spus şeful Apărării.