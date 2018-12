PSD, la un pas de dezastru! Ce riscă să pățească partidul lui Liviu Dragnea

După ce patru deputaţii social-democraţi- Ion Mocioalcă, Ion Spanu, Mihai Popa şi Mihai Mohaci - au demisionat şi au anunţat că-l urmează pe Victor Ponta la Pro România, situaţia nu este deloc roz pentru coaliţia de guvernare PSD-ALDE.

Numărul deputaţilor este de 329 de aleşi iar pentru ca legile organice să fie adoptate este nevoie de jumătate plus 1 din numărul total de voturi. Cu alte cuvinte, sunt necesare deci 165 de voturi favorabile ca un proiect să treacă de Camera Deputaţilor. În acest moment, partidul lui Liviu Dragnea mai are acum 144 de deputaţi, iar ALDE are 19 parlamentari, deci un total de 163 de deputaţi. După alegerile parlamentare din 2016, PSD şi ALDE aveau împreună 174 de voturi. Problema ar putea apărea pentru coaliţia de guvernare în momentul în care în în discuţia Camerei Deputaţilor s-ar supune la vot legile organice şi hotărârile privind Regulamentul Camerei. În cazul legilor ordinare este necesară majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi.

Social-democraţii se bazează, însă, la Camera Deputaţilor pe sprijinul celor de la UDMR. Liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu a susţinut că există încă o majoritate parlamentară, amintind de protocolul de colaborare cu UDMR. “Majoritatea parlamentară este cea pe care o ştiţi cu toţii şi, paradoxal, şi cei din Opoziţie. PSD-ALDE, având în vedere şi acel protocol de colaborare parlamentară cu UDMR, nu s-a întâmplat decât cu o singură execepţie ca această coaliţie să nu reuşească să treacă legi importante, fie ele organice sau ordinare, în Parlament. Ne bazăm pe cei peste 140 - 144 acum de parlamentari social-demoicraţi, pe cei 19 deputaţi de la ALDE”, a declarat Daniel Suciu.