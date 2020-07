Amplasat în partea de Nord a Bucureștiului, pe Str. Barbu Văcărescu, One Verdi Park este format din două turnuri, unul de birouri și unul rezidențial, de 77 de metri înălțime, cu vederi panoramice superbe asupra lacurilor Floreasca și Tei, turnuri unite de un spațiu comercial la parter.

Turnul rezidențial de la One Verdi Park împreună cu cel mai mare turn de la One Mircea Eliade (componenta rezidențială a proiectului One Floreasca City) vor reprezenta cele mai înalte blocuri de locuințe exclusiviste din București.

O suprafață totală de 60.000 mp

Proiectul va avea o suprafață totală de 60.000 mp, distribuiți astfel: 19.000 mp subsoluri cu peste 480 de locuri de parcare, 21.000 mp închiriabili pentru birouri, 16.000 mp pentru cele 134 de apartamente exclusiviste și 4.000 mp spații comerciale la parter. Turnul rezidențial va fi una dintre cele mai înalte clădiri de apartamente landmark din Capitală, în vreme ce turnul office reprezintă o soluție pentru companiile în căutare de reprezentativitate, având o poziție dominantă, cu vedere unică asupra parcului Verdi și lacului Floreasca.

Ambele turnuri vor respecta filosofia One de a oferi clădiri exclusiviste, care respectă cerințele Green și LEED pentru clădiri ecologice, iar turnul de birouri va targeta certificările LEED Platinum v4 și WELL. Proiectul se înscrie în linia preocupării constante a dezvoltatorului de a oferi mai mult decât locuințe și birouri, ci adevărate concepte de trai și muncă, axate pe „wellbeing”, pe calitatea locuirii și a spațiului de muncă. Centrat pe comunitate și standarde superioare ale calității vieții, acest concept de „wellbeing” are în centru grija pentru cum se simte o persoană atunci când locuiește sau muncește într-un anumit spațiu și vizează accesul la facilități precum magazine, restaurante, cafenele și unități pentru sport, la spații sănătoase și confortabile de lucru, zone de relaxare și case amenajate după un design contemporan.

„One Verdi Park este un proiect mixt care se dezvoltă într-o zonă cu potențial mare, o zonă consacrată atât pentru segmentul office, cât și pentru cel comercial și rezidențial. Odată cu atingerea cotei zero dezvoltarea proiectului avansează, ceea ce ne permite livrarea sa mai devreme decat termenul inițial pe care ni l-am asumat, la finele lui 2021.

Lucrăm cu un contractor foarte eficient din Turcia, iar în acest moment suntem chiar cu patru săptămâni înaintea programului bugetat inițial, ritm care ne poate permite să finalizăm chiar înainte de termen. Pe fondul trendului de eficientizare a timpului în marile aglomerări urbane, proiectele mixte care oferă atât locuințe, cât și spații de lucru în aceeași zonă câștigă teren. Clienții caută dezvoltări mixte care să le ofere cât mai multe facilități, de la casă, la birou, market, restaurant, pentru că toate acestea salvează timp. Dezvoltarea acestui proiect a început în toamna lui 2019 și deja 50 % din unitățile locative au fost precontractate.

Unul dintre proiectele landmark ale orașului

One Verdi Park va fi unul dintre proiectele landmark ale orașului, o dezvoltare de referință, asemenea lui One Floreasca City, pe o piață imobiliară dinamică cum este cea de la noi”, spune Beatrice Dumitrașcu, VP Residential Division One United Properties.

Cele două clădiri ale proiectului One Verdi Park sunt prevăzute cu lobby de 5,30 m înălțime, cu finisaje premium realizate din placaje din piatră naturală, iar pereții vor prezenta zone de beton aparent și placaje din cupru și lemn. Designul contemporan al lobby-ului va fi semnat de Lemon Interior Design și va aduce o notă elegantă și cosmopolită intrării în clădire.

Accesul în acest complex se va realiza din Strada Barbu Văcărescu, iar zona exterioară dinspre bulevard va fi tratată ca spațiu pietonal, compus din circulații pietonale, spații verzi și spații de recreere, în timp ce zonele rămase libere la nivelul terenului amenajat, în afara zonei de circulație auto, vor fi amenajate ca circulații pietonale și spații verzi. Zona în care este amplasat proiectul – intersecția dintre Str. Barbu Văcărescu – Str. Glodeni – Str. Gheorghe Țițeica – beneficiază de acces rapid și stație de autobuz, tramvai de mare viteză și taxi. În proiect este prevăzută amenajarea de spații verzi în proporție de minimum 30% din suprafața totală a terenului.

Conceptul One Verdi Park se înscrie în strategia companiei de a dezvolta proiecte multifuncționale, așa cum sunt și One Cotroceni Park sau One Floreasca City, în contextul unui interes accentuat pentru revitalizarea fostelor platforme industriale ale Bucureștiului, dar și al preocupării crescute a oamenilor pentru îmbunătățirea calității mediului de trai și de lucru.