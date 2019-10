Proiectul „Made in Romania”: identificarea și promovarea antreprenoriatului românesc

Proiectul "Made in Romania" demarat de Bursa de Valori București (BVB) a început în anul 2017, cu 166 de companii nominalizate. În anul curent are loc cea de-a treia ediție și vor fi înregistrate 295 de companii, cu aproximativ 50% peste nivelul din 2018 şi aproape dublu faţă de prima ediţie. Proiectul are drept scop creșterea pieței de capital precum și identificarea şi promovarea antreprenoriatului românesc.