Prognoza meteo ANM. 9 județe și Bucureștiul sunt sub cod portocaliu de caniculă

Meteorologii informează că miercuri va fi caniculă în întreaga țară, majoritatea regiunilor fiind sub avertizare de cod galben. În plus, nouă județe și Capitala vor fi sub avertizare de cod portocaliu.

Administrația Națională de Meteorologie a emis pentru miercuri o avertizare meteorologică de cod galben, indicând un val de căldură persistentă care va afecta majoritatea regiunilor din țară. În această perioadă, temperaturile vor atinge valori extrem de ridicate, caracterizate prin caniculă și un disconfort termic accentuat.

Populația este sfătuită să ia măsuri de precauție pentru a se proteja de efectele negative ale căldurii intense, cum ar fi evitarea expunerii prelungite la soare, hidratarea corespunzătoare și evitarea efortului fizic în orele de vârf ale zilei. Această avertizare subliniază necesitatea unei atenții sporite din partea tuturor, pentru a preveni posibilele probleme de sănătate cauzate de temperaturile ridicate.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că valul de căldură va continua să se extindă și să se intensifice în toate regiunile țării. Se așteaptă ca temperaturile maxime să varieze între 33 și 37 de grade Celsius, determinând un disconfort termic ridicat și condiții de caniculă în anumite zone.

Temperatura atinge pragul critic

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pe arii extinse pragul critic de 80 de unități, ceea ce semnalează un nivel de disconfort termic semnificativ pentru populație. De asemenea, în multe locuri, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, ceea ce va duce la nopți tropicale, caracterizate prin temperaturi ridicate și umiditate crescută.

Județele Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov și municipiul București se vor afla sub avertizare cod portocaliu. În aceste zone, valul de căldură va persista, iar temperaturile maxime vor atinge valori de 37 până la 39 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat, iar ITU va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile minime nu vor scădea sub 20 de grade Celsius, caracterizând astfel nopțile tropicale. Aceste condiții meteo extreme necesită măsuri suplimentare de protecție și prevenire a problemelor de sănătate cauzate de căldura excesivă.

Pe lângă aceste avertizări, ANM subliniază că valul de căldură va continua să afecteze întreaga țară și în zilele următoare, menținând temperaturile la valori ridicate și intensificând disconfortul termic. Populația este sfătuită să rămână informată despre evoluția condițiilor meteorologice și să ia măsuri adecvate pentru a se proteja de efectele negative ale caniculei. Este recomandat să se evite expunerea prelungită la soare, să se consume suficiente lichide pentru a preveni deshidratarea și să se limiteze activitățile fizice intense în orele de vârf ale zilei.