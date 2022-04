Cresc ratele la bănci în România, asta după ce Banca Națională a României a transmis marți, 26 aprilie, că indicele ROBOR a urcat la 4,76% pe an, încă o creștere extrem de serioasă.

De asemenea, indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,92% pe an.

Indicele ROBOR pentru creditele în lei cu dobândă variabilă a crescut

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 4,76% pe an, de la 4,73% pe an, anterior, informează Banca Naţională a României (BNR).

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4,92% pe an, de la 4,90% joi, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5,01% pe an, de la 4,97% pe an anterior.

BNR a decis majorarea dobânzii de politică monetară

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a hotărât recent majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3% pe an, de la 2,5% pe an şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 1,86% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

Curs valutar marți, 26 aprilie

Moneda naţională s-a depreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 4,9457 lei, în creştere cu 0,16 bani (0,03%) faţă de cotaţia precedentă, de 4,9441 lei.

Leul a pierdut teren şi în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,6265 lei, în creştere cu 9,44 bani (+2,08%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5321 lei.

Moneda naţională s-a depreciat faţă de francul elveţian, calculat de BNR la 4,8263 lei, în creştere cu 4,73 bani (+0,98%), faţă de 4,7790 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, cu 26,44 bani (-0,09%), până la valoarea de 283,2758 lei, de la 283,5402 lei, în şedinţa precedentă.

Ce se întâmplă cu economia României după război?

Întrucât nu se știe când se va termina războiul din Ucraina, evoluția economiei românești este sub semnul întrebării, însă la jumătatea lunii mai, Institutul Național de Statistică (INS) va publica noi date despre evoluția economiei naționale în primul trimestru din 2022.

În prezent, specialiștii economici susțin faptul că PIB-ul României va avansa cu circa 2% în primul trimestru din 2022, comparativ cu primul trimestru din 2021.

„În acest moment vedem creştere economică în T1. Cifrele care au fost publicate până acum sunt relativ bune. Ne aşteptăm la o deteriorare mai sensibilă a activităţii economice în T2, unde vedem o stagnare. Cifrele pe care le avem în momentul de faţă sunt bune“, comentează Ionuţ Dumitru, economistul-şef al Raiffeisen Bank şi fost preşedinte al Consiliului Fiscal.