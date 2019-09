Producţia de miere din acest an va fi mai mică cu aproximativ 15-20% faţă de anul trecut şi nu va depăşi 15.000 – 17.000 de tone, a declarat, joi, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea.

„Anul 2019 a fost mai modest decât anul trecut, în condiţiile în care nici 2018 nu a fost un an bun, iar producţia de miere estimată pentru acest an va fi mai mică cu circa 15% – 20%. A fost un an prost mai ales la rapiţă, salcâm şi parţial la tei, iar la floarea soarelui a început seceta şi căldura. Producţia va fi undeva între 15 şi 17.000 de tone. Nu s-a făcut mai mult. Rapiţa a fost afectată cel mai mult, aproape 80%, dar şi salcâmul, pentru că în primăvară a plouat şi a fost frig. Doar în zona Moldovei s-a mai făcut ceva la salcâm, dar nici acolo o producţia normală, ci în jur de 50-60%. Nu ştiu încă cum va fi culesul la floarea soarelui”, a explicat Fetea.

El a susţinut că pe lângă problemele întâmpinate în apicultură din cauza condiţiilor meteorologice, în această perioadă au scăzut şi preţurile de achiziţie, iar vânzările de miere au mers foarte greu, pentru că intră pe piaţă importuri mult mai ieftine.

„Culmea au scăzut şi preţurile de achiziţie, nefiind miere şi bruma de miere pe care am avut-o nu am putut să o vindem. Intră miere din Ucraina la 6 lei kilogramul mierea polifloră, iar pe noi ne costă 12 lei un kilogram de miere polifloră. Nu ştiu ce să întâmplă, probabil aduc miere din China şi o dau ca miere din Ucraina. Din păcate pe noi nu ne protejează nimeni. Eu am înţeles că în Directiva Europeană se specifică că trebuie să scriem pe etichetă miere amestec UE şi non-UE. Noi putem scrie acest lucru pe etichetă, dar cine ne opreşte să nu scriem în paranteză miere din România şi Ungaria sau Spania şi România. Scriu ce spune Directiva, dar hai să protejăm şi consumatorul. Sunt ani de când ne luptăm cu astfel de probleme. Acestea nu cer bani, este doar o reglementare care stă în pixul lor. Şi UE nu are ce să zică, dacă eu scriu China sau România pe etichetă, pentru că nu scriu un anumit procent. Nu cerem nimic ilegal şi nimic care să contrazică Directiva, dar cred că factorul politic nu vrea acest lucru şi nu ştiu de ce”, a explicat preşedintele Fetea.

În opinia sa, preţul la miere pe piaţa internă nu va creşte, chiar dacă producţia va fi mai mică în acest an, întrucât consumul intern se menţine încă destul de scăzut. „INS a dat un consum de miere de 1,2 kg/om/an şi 1,8 milioane de familii de albine, dar eu nu ştiu de unde a scos aceste cifre. Aruncăm producţii colosale pe piaţă şi a doua zi cade preţul”, a arătat reprezentantul apicultorilor.

Şeful ACA susţine că este extrem de important ajutorul de minimis de 20 de lei pe familia de albine, aprobat recent de Guvern, pentru apicultorii afectaţi de fenomenele meteo nefavorabile.

„Mă bucur că MADR a înţeles demersurile noastre şi a aprobat un ajutor de minimis de 20 de lei/familia de albine. Este unul extrem de important, pentru că sunt 8 milioane de euro, cât Programul Naţional Apicol. Oamenii mai recuperează din banii consumaţi pentru hrana albinelor în toamnă şi în primăvară. Au cheltuit mult, pentru că nu au avut cules deloc, au mers în pădure cu siropul şi cu zahărul pentru albine”, a mai spus Fetea.

România produce, în medie, 22.000 de tone de miere anual, clasându-se pe locul patru în Europa, iar efectivele se ridică la 1,47 de milioane de familii de albine. La nivel naţional, sunt înregistraţi în jur de 40.000 de apicultori, peste 60% dintre aceştia fiind membrii ACA, cu un efectiv de 900.000 de familii de albine.

