„Confederația Națională a Federațiilor și Asociațiilor de Consumatori (CONROM), cu sediul in Iași, Piața 14 Decembrie 1989, nr. 2B, înregistrată sub nr. 13176697 este o uniune de 28 asociații si 4 federații – proiect finanțat de Uniunea Europeană în anul 2008, organizație nonguvernamentală, non-profit și apolitică, având drept misiune reprezentarea mișcării consumatoriste din România și implementarea unui cadru de dialog coerent, între comunitatea consumatorilor, pe de o parte, și factorii de decizie în politici publice, pe de alta parte,

Isi exprima ingrijorarea cu privire la continutul proiectului de modificare a legii RCA Pl-x 165/2020 adoptat de catre Senatul Romaniei. Acest proiect de lege contine articole care slabesc si mai mult modul de supraveghere si sanctionare a firmelor de asigurari, cu repercursiuni directe si grave asupra pagubitilor RCA.

CONROM atrage public atentia Camerei Deputatilor sa respinga propunerea de modificare a articolului 37 alineat 11) din Legea 132/2017 asa cum rezulta din proiectul Plx 165/2020, si sa admita propunerea de modificare inaintata de CONROM in sensul aplicarii sanctiunilor punctuale pentru contraventiile savarsite de asiguratori. Continutul acestui articol, a fost transmis in mod sigur de catre o persoana interesata din piata de asigurari.

Subliniem faptul ca ne opunem adoptarii punctului 14 din cuprinsul Proiectului de Lege PL-x 165/2020 prin care se intentioneaza limitarea sanctiunilor care pot fi aplicate de catre ASF si solicitam sa ni se permita accesul la dezbaterea acestui proiect de lege in cadrul sedintelor comisiilor din cadrul Camerei Deputatilor, pentru a nu fi introduse si alte surprize din partea pietei de asigurari din Romania.

CONROM a transmis propunerile de modificare a legii RCA in vederea sanctionarii firmelor de asigurari pentru fiecare abatere in parte, nu asa cum a dorit cineva din piata de asigurari, ca firmele de asigurari sa fie amendate o singura data, indiferent de numarul de abateri. Avem societati care incalca de mii de ori pe luna legea RCA, in defavoarea consumatorilor si nu sunt sanctionate nici in prezent.

Adoptarea sistemului de sanctionare punctuala, in raport cu fiecare contraventie constatata, va impacta in mod pozitiv intreaga piata RCA, avand urmatoarele consecinte favorabile:

– Determinarea schimbarii conduitei contraventionale a societatilor de asigurare care incalca legea, prin descurajearea efectiva a incalcarii legislatiei RCA;

– Promovarea protectiei drepturilor si a intereselor consumatorilor/persoanelor prejudiciate in raport cu abuzurile societatilor de asigurare de rea-credinta;

– Scaderea considerabila a numarului de reclamatii inaintate catre ASF, avand ca obiect incalcari ale legislatiei RCA de catre societatile de asigurari de rea-credinta;

– Scaderea considerabila a numarului de litigii inregistrate pe rolul instantelor de judecata si, simultan, scaderea gradului de incarcare a acestor instante;

– Cresterea veniturilor la bugetul de stat, amenzile aplicate punctual societatilor de asigurare vinovate facandu-se venit la bugetul de stat.

Va rog sa retineti faptul in timp ce piata de asigurari RCA din Germania a inregistrat intr-un an intreg 360 de reclamatii RCA transmise catre BAFIN (omologul ASF-ului), ASF se poate lauda cu 23 609 reclamatii la adresa pietei RCA in anul 2019.

Subliniem faptul că aceste cifre sunt cu atat mai zguduitoare, în contextul în care piața de asigurări auto din Germania este de aproximativ 8 ori mai mare față de cea din România.

Mai grav este ca in Romania sunt societati care inregistreaza in prezent 1500 de reclamatii/luna Exemplu: Euroins are intr-o singura luna de 4 ori mai multe reclamatii decat toate reclamatiile RCA inregistrate in Germania pe un an intreg”, arată CONROM.

Peste 1500 de de reclamații

Potrivit CONROM, doar în luna februarie a anului 2020, Euroins a înregistrat peste 1500 de reclamații. Totodată, Asociația Consumatorilor se întreabă dacă amenzile vor fi diferite pentru 5 sau 1500 de abateri.

„In luna februarie 2020, firma Euroins a inregistrat 1586 de reclamatii.

https://www.euroins.ro/informatii-solutionare-petitii,292.html

Doriti ca pentru 1500 de abateri/luna de acelasi fel sa fie aplicata o singura amenda?

Care va fi diferenta dintre o societate care are 5 abateri/luna si una care are 1500 de abateri pe luna? Vom pune semnul egal intre ele?

Doamnelor si domnilor Parlamentari, avem in momentul de fata cei mai nemultumiti consumatori din Europa cand vorbim despre produse de asigurari. Unde vreti sa ajungem?

Va rugam frumos sa dati dovada de responsabilitate si sa corectati aceste limitari introduse de catre piata de asigurari in proiectul de lege RCA!

Obligația instituțiilor statului este ca, în cazul constatării unor încălcări ale legislației, să prevadă și să aplice autorilor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare a oricărei conduite contravenționale. Or, adoptarea modificării propuse prin Pl-x nr. 165/2020 ar avea un efect invers celui dorit, creând premisele unor abuzuri din partea societăților de asigurare în raport cu consumatorii, cu atât mai mult cu cât în perioada recentă s-a constatat o creștere exponențială a frecvenței și gravității încălcărilor legislației RCA de către anumiți asigurători.

CONROM sustine aplicarea punctuala a sanctiunilor pentru fiecare contraventie savarsita de catre societatile de asigurari, aceasta reprezentand calea spre normalitate.

Incercarea de a limita sanctiunile aplicate de ASF impotriva societatilor de asigurare ridica probleme grave de neconstitutionalitate. Astfel de modificari legislative, precum cea propusa prin Proiectul de Lege Pl-x 165/2020, vor incuraja asiguratorii de rea-credinta sa nu plateasca la timp si integral despagubirile datorate, si vor duce la cresterea abuzurilor acestora din piata.

Efectele vor fi dezastruoase, mai ales din perspectiva incalcarii dreptului de proprietate si a libertatii economice ale consumatorilor si ale celorlaltor persoane fizice si juridice implicate. Or, dreptul de proprietate si libertatea economica sunt garantate expres prin Constitutie !

Intr-o piata in care se comit zeci de mii de incalcari ale legislatiei, este incredibil ca se incearca emiterea unei legi pentru limitarea dreptului ASF de a aplica sanctiuni, favorizand abuzurile asiguratorilor RCA de rea-credinta impotriva consumatorilor si a persoanelor prejudiciate. Or, ASF trebuie sa intervina ferm si rapid pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege, in fiecare caz în care legea este incalcata, pentru a proteja drepturile si interesele legitime ale fiecarui consumator si persoana prejudiciata.”, mai arată CONROM.