Mii de oameni din întreaga lume au rămas blocați în aeroporturi, după ce o defecțiune informatică la transportatorul aerian german Lufthansa a provocat întârzieri ale zborurilor și întreruperi la companiile aeriene din întregul grup. Lufthansa a transmis miercuri, 15 februarie 2023, că problema a fost cauzată de deteriorarea mai multor cabluri din fibră de sticlă ale Deutsche Telekom în timpul unor lucrări de construcție în Frankfurt. Reparațiile vor dura până după-amiază.

„Există o defecțiune a sistemului IT la nivelul întregului grup”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei respective pentru agenția de presă Reuters.

„În prezent, companiile aeriene ale grupului Lufthansa sunt afectate de o întrerupere IT. Acest lucru provoacă întârzieri și anulări de zboruri. Regretăm neplăcerile pe care acest lucru le provoacă pasagerilor noștri”, este mesajul publicat pe contul oficial de Twitter al Lufthansa.

⚠️Important information on flight disruption: As of this morning the airlines of the Lufthansa Group are affected by an IT outage, caused by construction work in the Frankfurt region. Unfortunately, this has led to flight delays and cancellations. We are working on –

— Lufthansa (@lufthansa) February 15, 2023