Începând de luna aceasta, televiziunea bTV a achiziționat licența VLAD pentru a difuza trei sezoane din serialul care a captivat publicul din România. “Au fost multe persoane care au spus că VLAD a fost pariul PRO TV pentru anul 2019. Eu sunt de părere că un pariu nu este un risc atunci când ai cărți foarte bune în mână. Cu toții ne dorim să câștigăm. VLAD este rezultatul unui efort susținut al echipei, iar noi, PRO TV, suntem mai mult decât norocoși să avem una dintre cele mai puternice și dedicate echipe de producție. Faptul că primim aprecieri sau că VLAD devine serial internațional nu este decât o dovadă suplimentară a muncii acestei echipe fantastice. Sperăm că povestea lui VLAD va primi aceeași apreciere și în alte piețe”, a spus Antonii Mangov, Senior Programming Executive PRO TV.

Procesul de licențiere

Procesul de licențiere dintre PRO TV și bTV a fost coordonat de Eccho Rights. “Suntem mereu atenți la peisajul internațional de seriale și suntem încântați să vedem că proiecte noi și cu potențial continuă să câștige teren, indiferent de origine sau limbă. România este o piață fascinantă, cu o dezvoltare rapidă și suntem mândri să prezentăm VLAD, una dintre cele mai impresionante producții din teritoriu. Suntem nerăbdători să ducem licența către audiențe internaționale și suntem convinși că va avea succes în Bulgaria.”, spune Handan Özkubat, Director of Turkish Drama și Sales Executive for Romania and Bulgaria at Eccho Rights.

Publicul din Bulgaria va cunoaște „Fața întunecată a răzbunării”

Publicul din Bulgaria este pe cale să cunoască personajele captivantului serial și să urmărească evoluția poveștii din faimoasa producție românească. În același timp, telespectatorii din România sunt gata să afle ce se întâmplă în noul sezon al serialului, care va începe din 24 februarie la PRO TV!

