“Aştept ca primarul general să facă odată o întâlnire cu primarii de sector, că tot întârzie să o facă, şi i-am trimis multe semnale că e mare nevoie de o astfel de discuţie, inclusiv ieri l-am rugat să facă această întâlnire, ca să decidem dacă ne organizăm sub forma unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară, aşa cum specifică o condiţionalitate pentru a putea primi fonduri europene, sau suntem fiecare pe cont propriu.

Eu mă pot organiza, dar nu vreau ca să scap ocazia să lucrăm integrat şi aici doar primarul general poate să ne aducă pe toţi la masă. Sau ne vedem fără el, dacă nu ne aduce pe toţi la masă.

Şi i-am cerut încă o dată, este a treia oară când îi cer acest lucru, şi probabil că o va face, mă aştept să o facă, să decidem ce facem cu această asociaţie de dezvoltare intercomunitară, pentru că din ea trebuie să facem parte noi şi trebuie să facă parte şi Ilfovul, care are nu ştiu câte localităţi”, a afirmat Ciprian Ciucu la RFI.

Va primi răspuns, pentru că trebuie să îşi facă bugetul de investiţii

“Eu vreau să găsesc soluţii şi să obţin finanţări, dar vreau să ştiu: se ocupă de ele sau mă ocup eu. Atât am cerut, o întâlnire, pe mai multe canale, ca să discutăm despre bugetul de investiţii. Faci tu Lacul Morii sau îl fac eu? Termini tu Prelungirea Ghencea sau mi-o dai mie? Adică lucrări de genul acesta, pentru că nu putem să începem anul fără să avem o astfel de discuţie”, a spus Ciprian Ciucu.

Potrivit acestuia, trebuie să se ia o decizie dacă se optează pentru un sistem unitar de colectare selectivă a deşeurilor în Capitală sau nu.

“Eu nu văd o problemă să descentralizăm, pentru că, totuşi, eu, în Sectorul 6, am aproape 400.000 de oameni, deci am mai mult decât are un judeţ întreg. Şi atunci, la nivel de judeţ, poţi să te organizezi şi să-ţi faci această activitate singur.

La nivel de Sector, care e mai mare ca un judeţ şi mult mai compact şi mult mai eficient din punctul de vedere al activităţilor de management al deşeurilor, pentru că este mai compact şi e densitate mai mare, nu poţi să te organizezi singur şi eşti dependent de alţii.

Şi evident că este frustrant, pentru că nu mai am timp să stau, eu am venit pregătit la Primărie, eu vreau să dăm drumul la proiecte, dar vreau să ştiu câţi oameni aloc pe ce proiect şi ce fac. Şi atunci, nu mai am timp efectiv să stau şi să văd cum trece timpul, mă frustrează extraordinar să văd cum trece timpul şi că nu pot să fac lucruri, pentru că nu am ba nu ştiu ce cadru legal, ba că alţii se mişcă mai greu.

Şi de aceea, eu nu mai am răbdare şi atunci, ceea ce ţine de mine voi face, iar ceea ce ţine de alţii o să arăt cu degetul, domnule – termoficarea, iluminatul public, bulevardele mari nu sunt la primăria de sector, cum cred oamenii şi aşa mai departe”, a subliniat el.

Ciprian Ciucu consideră că Nicuşor Dan este şi va fi un primar foarte bun

“Poate sunt eu prea grăbit şi atunci omul doar are un ritm mai normal, e normal să se documenteze, este extrem-extrem de complexă Primăria Capitalei şi are mult de recuperat (…) Am încredere în Nicuşor Dan, este foarte bine intenţionat şi competent. Singura chestiune pe care ar trebui să o îmbunătăţească, cel puţin în relaţia cu mine, este această comunicare, doar în scopul coordonării şi pentru nimic altceva, să lucrăm împreună pentru oameni”, a adăugat primarul Sectorului 6.

Sursă foto: INQUAM Photos, Ilona Andrei