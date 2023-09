Dezvăluiri despre Simona Halep! Familia și prietenii sportivei sunt absolut șocați de ceea ce i se întâmplă. Cu toții susțin că este strigător la cer și bagă mâna în foc pentru integritatea ei.

Emanoil Savin, unul dintre apropiații constănțencei, este convins că aceasta își va face dreptate la TAS. El este cel care i-a acordat tenismenei titlul de cetățean de onoare al orașului Bușteni. Politicianul a spus că a rămas șocat de pedeapsa atât de mare.

„Este o stupizenie! Efectiv, strigător la cer ceea ce s-a întâmplat cu Simona Halep. Știm cu toții, cei foarte apropiați de ea, că Simona are coloană vertebrală și este curată. Prin urmare, această decizie ne-a lăsat pe toți fără replică. Efectiv, suntem fără aer! Ne gândeam la un an, poate la 13 luni de suspendare, dar în niciun caz la așa ceva. Sunt însă convins că la TAS va avea câștig de cauză și nu va rămâne această pedeapsă de patru ani”, a declarat Emanoil Savin pentru Pro Sport .

Politicianul a spus că înainte de scandalul de dopaj, Simona Halep era într-o formă de zile mari.

„Nu vreți să știți cum era Simona chiar înainte să se anunțe suspendarea: am vorbit cu ea atunci ultima dată. Simona era într-o formă maximă, plină de energie, cu multă încredere, gata să revină în forță. Părea de neoprit! Nu se aștepta în niciun caz la o astfel de decizie, să primească pedeapsa maximă.

Începând cu anii ’90, mari personalități ale României au primit titlul de ”Cetățean de Onoare” al orașului Bușteni. Printre acestea se numără sportivi precum Simona Halep, Leonard Doroftei, Lucian Bute, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Ionel Ganea, Adrian Mutu, Alina Dumitru, Eduard Carol Novak, Ana Maria Brânză, Marian Drăgulescu, dar și artiști precum Tudor Chirilă, Cornelia și Lupu Rednic, Angela Gheorghiu, Vasile Șeicaru, Damian Drăghici, Marcel Pavel, Andrei Păunescu, Alexandru Tomescu, Ileana Stana Ionescu și Cezara Dafinescu.

Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru patru ani, fiind testată pozitiv pentru Roxadustat la US Open 2022. Sportiva din Constanța susține că a ingerat în mod accidental o pastilă contaminată cu această substanță interzisă, produs în China.

Ei bine, Cristian Mărgărit, fostul nutriționist al lui Gheorghe Hagi, contrazice această teorie. Având o experiență de peste 20 de ani în domeniu, el susține că acest lucru este puțin probabil să se întâmple.

„Pentru cei care cred că umblă câinii cu roxadustat în coadă prin fabricile de suplimente. Și pentru părerologii care habar nu au despre ce vorbesc, dar au opinii și dau verdicte.

Lucrez în domeniu de peste 20 de ani, iar în ultimii 10 cu sportivi de performanță, inclusiv la nivel internațional. Am vizitat fabrici de suplimente, am fost la târguri și conferințe de suplimente și farmaceutice în acești ani. Am stat de vorbă cu specialiști”, a declarat acesta.