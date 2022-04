“Interconectorul de gaze cu Grecia poate fi finalizat până la noul sezon de încălzire, dacă există voință politică în acest sens. Nu mai târziu de luna octombrie. Este posibil ca în luna iunie să fim gata fizic cu interconectorul, iar în iulie să înceapă testări cu gaze”, a declarat pentru Televiziunea Națională Bulgară directorul companiei care se ocupă de execuție, Teodora Gheorghieva.

Ea a explicat, potrivit Frognews, că lucrările de construcție la interconector se află pe ultima sută de metri, există sprijin serios și presiune pentru finalizarea acestuia. Potrivit spuselor sale, beneficiile nu sunt puține – 1 miliard de metri cubi de gaz din Azerbaidjan vor intra în Bulgaria, există și rezerve ale altor comercianți care intră pe piața bulgară, dar potențialul este serios, mai ales când va fi construit terminalul din Alexandroupolis.

Partea liniară a gazoductului este gata pe ambele teritorii

Potrivit spuselor sale, construcția este în curs – 92% din construcția conexiunii bulgaro-grecești Komotini-Stara Zagora este finalizată. Atât pe teritoriul Bulgariei, cât și al Greciei sunt lucrări de finisare. Partea liniară a gazoductului este gata pe ambele teritorii – s-au procurat hidro-teste pe întreaga parte liniară, dar ceea ce a întârziat proiectul, pe lângă coronavirus, e și întârzierea lanțului de aprovizionare.

Bulgaria şi Grecia au semnat în 2015 acordul final de investiţie pentru construcţia unui interconector care va face legătura între reţelele de distribuţie a gazelor naturale din cele două ţări, ceea ce va permite Bulgariei să-şi diversifice sursele de aprovizionare iar Greciei să se conecteze cu restul reţelei europene.

Conducta are o lungime 180 de kilometri

Conducta cu o lungime de 180 de kilometri a fost construită de companiile Bulgarian Energy Holding (Bulgaria) şi IGI Poseidon (Grecia), aceasta din urmă fiind un joint venture între furnizorul de gaze naturale din Grecia DEPA SA şi compania italiană Edison SpA. Proiectul urma să se finalizeze în luna aprilie 2021, dar între timp termenul limită a fost prelungit până la 31 decembrie 2021, din cauza pandemiei şi a unor probleme tehnice. Ulterior, compania responsabilă pentru acest proiect a acordat contractorului grec un răgaz suplimentar de şase luni, până în luna iunie 2022.

Reamintim că în martie 2022, la Bucureşti, preşedinţii României şi Bulgariei, Klaus Iohannis şi Rumen Radev, au discutat despre acest subiect în contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă.

„În contextul necesităţii reducerii dependenţei energetice de Federaţia Rusă, am discutat despre diversificarea surselor de energie şi a rutelor de transport. Am subliniat, totodată, importanţa operaţionalizării rapide a interconectorului Bulgaria – Grecia. Odată finalizat, acesta va putea fi conectat la gazoductul BRUA, deja operaţional, şi astfel coridorul vertical de gaze, care are o importanţă crucială, să devină funcţional”, a precizat şeful statului, la Palatul Cotroceni, în conferinţa de presă comună cu omologul bulgar.