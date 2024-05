Președintele iranian Ebrahim Raisi și ministrul său de externe au murit, a declarat luni un oficial iranian, citat de Reuters.

Identitatea oficialului nu a fost menționată. Autoritățile iraniene nu au confirmat încă oficial incidentul.

Un elicopter care îl transporta pe președintele iranian Ebrahim Raisi a fost implicat duminică într-un incident în apropierea orașului Verzegan, lângă granița cu Azerbaidjan. La bord se afla și ministrul de Externe, Hossein Amirabdollahian.

Echipele de salvare au localizat aparatul și au ajuns în zona prăbușirii după mai bine de 12 ore. Terenul era accidentat și împădurit, iar zona a fost acoperită de ceață.

JUST IN: Iran’s President Ebrahim Raisi is confirmed dead after rescuers reached the crash site.

Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian is also dead.

The discovery came after a long night of searching in freezing conditions.

Shortly before the discovery, Iranian Red… pic.twitter.com/OXdqD0GTll

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 20, 2024