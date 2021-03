Premieră la nivel mondial: este vorba despre primul bebeluş născut cu anticorpi împotriva COVID-19, după ce mama sa s-a vaccinat în timp ce era însărcinată în 36 de săptămâni.

Tânăra din Florida a născut o fetiţă sănătoasă la 3 săptămâni după vaccinare

Femeia, o tânără asistentă medicală din Florida, Statele Unite, s-a imunizat cu vaccinul Moderna în luna ianuarie a acestui an. În momentul în care fetiţa ei s-a născut, la trei săptămâni după vaccinare, medicii au constatat că aceasta are deja anticorpi împotriva noului coronavirus, relatează The Guardian.

Paul Gilbert şi Chad Rudnick, medicii pediatri care s-au ocupat de acest caz, spun că au analizat sânge provenit din cordonul ombilical şi au detectat astfel anticorpi împotriva COVID-19. “Aşadar, există potenţial pentru protecţie şi reducere a riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 în urma vaccinării materne”, au afirmat medicii.

Ce studii trebuie efectuate în continuare, după această descoperire?

“Din câte ştim, acesta este primul caz raportat la nivel mondial al unui bebeluş născut cu anticorpi (împotriva COVID-19 – n.red.) în urma vaccinării. (…) Am testat cordonul ombilical pentru a vedea dacă anticorpii mamei s-au transmis către bebeluş, ceea ce vedem că se întâmplă şi în cazul altor vaccinuri administrate în timpul sarcinii”, au mai precizat aceştia.

Totuşi, medicii subliniază că este nevoie şi de alte studii pentru a determina clar dacă bebeluşii sunt protejaţi de anticorpi. Paul Gilbert şi Chad Rudnick îndeamnă şi alte cadre medicale să realizeze registre de sarcină și alăptare și să facă studii de eficacitate și siguranță ale vaccinurilor COVID-19 la femeile însărcinată și care alăptează.

“Acesta este doar un caz, însă vor urma în lunile următoare mii şi mii de copii născuţi de mame care s-au vaccinat. (…) Studiile ulterioare trebuie să stabilească cât de mult durează această protecţie. Trebuie să stabilească câţi anticorpi trebuie să existe în sistemul bebeluşului pentru ca el să fie protejat”, a precizat Chad Rudnick.

