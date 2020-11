Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a susţinut luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că în 2021 va fi o criză economică mai dură decât cea din 2010, iar Guvernul Orban accentuează această criză şi i-a transmis premierului să lase copiii la şcoală şi pieţele deschise.

Plenul Camerei Deputaţilor a găzduit dezbaterea „Ora prim-ministrului”, pe tema proiectului de buget, la care a participat şi premierul Ludovic Orban, solicitarea fiind făcută de grupul PSD.

”Face exact ca guvernele Băsescu”

„E un lucru foarte bun să vorbim de economie, nu despre buget (…). Şi, din păcate, nu vorbim despre criza economică, o criză care în 2021 va fi mai dură decât cea din 2010, mai ales că avem acum un guvern în 2020, un guvern ca în 2009, care ne zice că totul e bine, că nu vine FMI, că nu măreşte taxe, impozite.

Culmea este că în 2010, 2011, când domnul prim-ministru Orban era alături de mine în Uniunea Social Liberală şi criticam măsurile luate de guvernele domnului Băsescu, acum face exact ca guvernele Băsescu şi are, de fapt, aliaţi pe toţi cei ai lui Băsescu, făcând aceleaşi greşeli şi ducându-ne în aceeaşi criză”, a susţinut Ponta.

El a cerut deschiderea şcolilor şi a pieţelor.

”Ludovic, leave the kids alone!”

„Dar până vorbim de economie, domnule prim-ministru, am un mesaj de la copiii mei care stau acasă, copiii noştri, ai tuturor – ştiu că vă place genul muzical – şi mi-au spus să vă aduc aminte de Pink Floyd: Ludovic, leave the kids alone, lasă copiii în pace, Ludovic!

Lasă-i să meargă la şcoală, lasă profesorii să meargă la şcoală, lasă părinţii să meargă la muncă pentru că, altfel, toate poveştile despre bugetul pe anul viitor rămân exact ca poveştile lui Băsescu şi Boc din 2009, după care o să plătim foarte dur, cu pensii, cu salarii, cu taxe, ceea ce nu am făcut în acest moment.

De asemenea, de ieri, din piaţă, mai am aceeaşi dedicaţie: Ludovic, leave de market alone, lasă pieţele deschise, nu le închide! Chiar dacă, sigur, se bucură cei cu supermarketurile, lasă-le în pace.

Am acelaşi mesaj de la cei de la Horeca: nu-i îngropa, că nu ai cum să îi scoţi din groapă la anul. Lasă-i să funcţioneze, lasă-i să existe. La fel pe agricultori, la fel pe transportatori, la fel pe cei din industria alimentară”, a spus Ponta.

”Guvernul omoară economia şi pe producătorii români”

Ponta a mai declarat că Guvernul „omoară” economia şi pe producătorii români.

„În fiecare zi omorâţi nu doar economia, ci şi pe românii care produc, care muncesc şi care ne ajută să trecem peste criză. Altfel, cifre? Vă dau doar două cifre: deficitul bugetar pe primele 9 luni – 12,5 miliarde de euro, mai mult decât guvernul Ponta, Cioloş şi guvernele Grindeanu şi Tudose.

Toate în 9 luni. În aceleaşi nouă luni, deficitul balanţei comerciale, adică cât am trimis în străinătate – 12,5 miliarde.

Foarte mulţi oameni întreabă: domnule, Orban cu Cîţu au luat bani, ce au făcut cu ei? I-am trimis în străinătate, am subvenţionat economia altor ţări exact”, a mai susţinut liderul Pro România.

El i-a transmis premierului că are soluţii la această criză, dar că lui Orban îi lipsesc „competenţă, bună credinţa şi interesul” pentru a le aplica.

”Venit minim de criză”

„Cred că în acest moment există soluţii, în al 13 -lea ceas, pe care le puteţi adopta. Le-am scris, trebuie doar să le luaţi să le aplicaţi.

Un venit minim de criză pentru toţi cetăţenii României care câştigă mai puţin de 2.000 lei pe lună, în aşa fel încât să treacă peste anul 2021, un sprijin economic de criză pentru toate IMM-urile, toate firmele româneşti, cu singura condiţie să rămână deschise, să-şi păstreze numărul de personal, să nu trimită în şomaj oameni, că nu aveţi unde să îi trimiteţi pe cei care îşi pierd locul de muncă.

Sunt soluţii foarte simple, sunt soluţii pe care aţi putea să le aplicaţi dacă aţi avea un pic de competenţă, de bună credinţă şi de interes. Din păcate, toate trei e clar că lipsesc şi este nevoie ca pe 6 decembrie să schimbăm ceea ce – e clar – merge foarte prost”, a adăugat Ponta.

Ponta a mai spus că Orban nu trebuie să mai acuze PSD, deoarece este în funcţie cu voturile acestui partid.

„Cred că trebuie să arătaţi ce puteţi să faceţi dumneavoastră. Aţi arătat în acest an, criza economică ne va lovi pe toţi mai mult şi mai rău decât criza sanitară, iar tot ceea ce faceţi dumneavoastră acum accentuează această criză economică. În final, vă rog încă o dată, lăsaţi copiii să meargă la şcoală, lăsaţi-ne să funcţionăm şi, dacă nu puteţi să ne ajutaţi, că nu puteţi, încurcaţi-ne cât mai puţin”, a mai transmis Ponta.