Inundațiile devastatoare care au lovit estul României, în special județele Vaslui și Galați, au afectat mii de oameni, provocând distrugeri semnificative în comunitățile locale.

Printre cei afectați de dezastru se numără și poștașii din zonele calamitate, care, în ciuda pierderilor personale, și-au continuat misiunea de a distribui pensiile către beneficiarii din localitățile lor.

Comunele Cudalbi, Corod, Pechea, Slobozia, Valea Mărului, Suhurlui (județul Galați), dar și Grivița și Gara Docăneasa (județul Vaslui) au fost grav afectate de inundații, iar casele poștașilor din aceste zone au fost și ele distruse de viituri. Mulți dintre acești angajați ai Poștei Române, asemenea consătenilor lor, au rămas fără adăpost, fără bunuri personale, fiind nevoiți să își abandoneze gospodăriile și să caute refugiu la rude sau prieteni.

Grigore Boboc, poștașul din Gara Docăneasa, și-a văzut casa sub ape, dar, chiar și așa, a avut grijă să salveze geanta cu banii de pensii, conștient de nevoile celor din comunitatea sa. În ziua imediat următoare dezastrului, el a ieșit pe teren pentru a distribui pensiile.

Viorica Novac, poștărița din Grivița, a povestit cum a reușit să salveze câteva obiecte personale și geanta cu documentele de serviciu.

„Tot ce am muncit este distrus. Tot ce am adunat a fost luat de apă. Am salvat geanta Poștei și câteva lucruri pentru copii, dar acum stăm la niște rude, fără căldură. Vreau să fiu tare pentru familia mea, sper să ne ajute Dumnezeu să ne refacem”, a spus Viorica.