Ponta îi dă lovitura de grație lui Dragnea! Nume mare din PSD pe picior de plecare

Corina Creţu ar putea să dea o lovitură PSD şi lui Liviu Dragnea dacă aceştia nu vor decide să o susţină la următoarele alegeri. Creţu a anunţat, în cadrul unui interviu acordat România TV, că îşi doreşte să candideze la alegerile europarlamentare. Comisarul european a spus că singurul partid care i-a făcut o ofertă în acest sens este, până, acum, formaţiunea lui Victor Ponta.

"Candidez la alegerile europarlamentare. (...) Sunt în politică de foarte tânără, de la 22 de ani. Din 2006 sunt la Bruxelles, am început ca observator, apoi două mandate de comisar european, de aproape cinci ani comisar european, deci e firesc să îmi folosesc această experienţă acumulată la nivel european pe care cred că o pot folosi ajutând România mult mai mult de acolo", a declarat Corina Creţu. Ea a spus că nu a luat încă o decizie dar că se gândeşte serios la propunerea avansată de Victor Ponta în acest sens. "Nu am luat o decizie. Am o singură ofertă publică, la ora actuală, de la domnul Ponta, de la Pro România. O analizez, e un om cu care am colaborat foarte mult, care m-a propus pentru comisar european. PSD nu mi-a propus deocamdată nimic. Au spus că nu au discutat până acum. Eu sunt social-democrat convins. Ceea ce vreau să asigur este că pentru un post politic nu mă voi duce la orice partid."

În luna decembrie a anului trecut, Corina Creţu, comisarul european pentru Politică Regională, a fost invitată de Victor Ponta, preşedintele Pro România, să candideze pe lista partidului său la alegerile europarlamentare din 2019. Discuţii cu doamna Creţu au fost pentru a candida la europarlamentare. Când vor fi finalizate, vă vom spune. Mi-aş dori. Cred că trebuie să fie absolut inconştient să nu vrei să o ai pe listă la alegerile pentru Parlamentul European pe un comisar european. Trebuie să fii nebun, să fii sinucigaş. Cred că şi PNL-ul şi USR-ul ar vrea să o aibă pe liste. Cum aş zice eu că nu aş vrea ca doamna Corina Creţu să fie pe liste?! Aş vrea, dar este prematur în acest moment, are nişte obligaţii ca şi comisar european", a precizat Victor Ponta.