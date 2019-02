Victor Ponta a dezvăluit pe pagina sa de socializare că multe informaţii din interiorul PSD i-au fost furnizate de Alin Marina, un tânăr care a fost în responsabil cu pagina de Facebook a PSD Dâmboviţa. Victor Ponta a afirmat că tânărul social-democrat a părăsit PSD după ce i-a fost impus de la Centru să promoveze faptul că „Simona Halep a fost huiduită de români”.

"Comunicarea online si in retelele sociale reprezinta o prioritate absoluta pentru PRO Romania (in conditiile in care partidele care au subventii de 100 milioane de euro de la Bugetul de Stat folosesc acesti bani publici ca sa cumpere sau sa sufoce media clasica)!

In 2018 am fost cautat de Alin Marina - un tanar social democrat, care a luptat alaturi de mine in campaniile PSD; era in ziua in care Dragnea isi pusese toti "harabagii" platiti de Partid sa spuna acea minciuna colosala cu "Simona Halep a fost huiduita de romani" / Alin era responsabil de pagina de Facebook a PSD Dambovita si mi-a spus ca deja s-a umplut paharul si nu mai poate sa posteze toate dejectiile emanate din K10 de slugile lui "Escobar din Teleorman"!

Desi isi pierde locul de munca (la Primaria Targoviste) si a devenit o tinta pentru Ministrul Rovana Plumb - Alin a decis sa se alature Echipei PRO Romania!

Alin va fi coordonatorul nostru pentru PRO Romania Online - sunt convins ca vom avea mult de munca dar si multe succese!

Ps - Internetul este cea mai valoroasa inventie pentru Omenire din ultimul secol! Faptul ca mai exista si in ziua de azi trogloditi care spun ca "Internetul e rau" (si mai ajung si ministri) demonstreaza doar ca exista oamani care au ramas pe scara evolutiei in urma maimutelor! Sa speram ca sunt pe cale de disparitie!" este mesajul lui Victor Ponta.