Liderul Pro România, Victor Ponta, joacă dur. A pus o condiție clară pentru a vota Cabinetul Orban. Deși se spunea că ar vrea și cooptarea partidului său, Pro România, la guvernare această condiție nu a existat. A vrut însă o propunere de comisar european care să fie un social democrat.

Solicitarea lui Ponta ar fi fost respinsă categoric de premierul desemnat, Ludovic Orban.

Ponta a spus că le-a cerut celor de la PNL doar posibilitatea să numeacă el comisarul european, nu și posturi de miniștri, și i-a acuzat pe liberali că folosesc metode pesediste.

”Ponta a promis partidului său că, dacă trece moțiunea, intră la guvernare”, au devăluit sursele g4media.ro.

Surse din PNL au explicat că o coaliție de guvernare cu Victor Ponta este una total indezirabilă. ”Pe lângă tot răul pe care-l reprezintă Ponta pe scena politică, o coaliție cu el i-ar fi îndepărtat pe toți ceilalți aliați ai PNL. Pe de o parte, avem blocul partidelor cu care ne înțelegem natural și alături de care am lucrat foarte bine în opoziție – USR și PMP. În mod similar, în ALDE sunt oameni mai apropiați de doctrina liberală decât de cea socialiistă, iar cei de la UDMR au avut solicitări absolut rezonabile”, au explicat sursele liberale potrivit sursei citate.

Acestea au mai spus că Ludovic Orban este hotărât să meargă în Parlament și să ceară votul de învestitură chiar și fără susținerea lui Victor Ponta.

”Cu PMP, guvernul trece sigur. Fără PMP, e un pic mai greu, dar nu imposibil. Suntem siguri că vom avea voturi și de la PMP. Iar dacă prima propunere de guvern este respinsă, vom veni cu a doua propunere. Va fi respinsă și cea de-a doua, foarte bine, mergem la anticipate”, au analizat sursele liberale.

Într-o reacție pentru G4Media.ro, Victor Ponta a susținut că a cerut doar comisarul european, nu și intrarea la guvernare alături de PNL.

”Văd că PNL a început cu metode pesediste. Doar de comisar le-am spus că trebuie să fie socialist. E marea lor idee acum să mă înjure, după care iar să îmi ceară votul. Cam stupid. Sunt dezamăgit că PNL se comportă exact ca și Dăncilă: întâi se roagă să îi votez, iar după, ei mă înjură <<pe surse>>”, a declarat liderul Pro România.

Victor Ponta a anunțat miercuri, după cea de-a doua rundă de discuții cu cei de la PNL, că Pro România nu va vota învestirea Guvernului Orban.

Ulterior, Ponta a avut o reacție dură și pe o rețea de socializare. ”Am luptat contra Echipei Dragnea, Dancila, Fifor, Arsene … / putem sa luptam in continuare si cu noua Echipa Orban, Barna, Basescu, Hunor si Tariceanu ! Cat timp facem ceea ce este bine pentru Romania si ProRomania – rezistam!

Ps – constat fara surprindere ca Ludovic Orban se comporta deja ca Viorica Dancila / intai ma roaga sa il votez – dupa care ma injura “pe surse”! Nu am cerut ministere, nu am negociat functii si nici avantaje ! Nu am negociat cu Dl Orban ceea ce nu se putea negocia – doar am cerut o guvernare competenta si eficienta care sa tina cont de asteptarile tuturor categoriilor sociale!

Ps – am avut o singura solicitate politica – Romania sa desemneze un comisar european din familia social – democrata ( nu PPE) / am fost refuzat.”, scrie Victor Ponta.

