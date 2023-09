Klaus Iohannis a avut în cadrul I3M o importantă întâlnire oficială cu omologul din Polonia, Andrzej Duda. Oficialii au discutat despre interese de securitate și moduri de îmbunătățire a cooperării între țări.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis joi, printr-un mesaj pe X, un rezumat al discuției. El susține că ambele părți doresc sporirea cooperării.

Insightful exchange with 🇵🇱 President @AndrzejDuda in Bucharest🇷🇴, in the margins of the #3SI Summit. As close #StrategicPartners on the #EasternFlank, we discussed joint security interests & ways to enhance our bilateral cooperation through efficient regional formats #B9 & #3SI. pic.twitter.com/17PgrO0tKF

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 7, 2023