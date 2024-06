În cazul Omnia Gusti, vorbim de 6 ani de creștere constantă. În anul 2017, compania avea o cifră de afaceri de 600.000 de euro. Marian Anghel a preluat compania un an mai târziu. După cum spun românii, „omul sfințește locul”. Alături de echipa sa, Marian a adus crescut business-ul în ritm accelerat – pentru 2024, cifra de afaceri preconizată este de 40 de milioane de euro, a povestit antreprenorul în cadrul podcastului.

Marian Anghel vine cu o experiență importantă în spate – a lucrat în industria materiilor prime pentru cofetării, patiserii și HoReCa timp de 20 de ani înainte de a prelua Omnia Gusti.

Marian a povestit că a preluat afacerea în 2018, când Omnia Gusti avea doar trei angajați.

Potrivit datelor financiare, în primul an de la preluarea companiei, Omnia Gusti a crescut de la 600.000 de euro cifră de afaceri, până la suma de 1,5 milioane de euro. Ritmul a fost în continuare unul ascendent, ajungând la 3,5 milioane de euro în 2019. Care este secretul? Adaptarea la nevoile pieței, multă muncă și produse de calitate.

„Am avut un obiectiv foarte clar, am știut ce îmi doresc și am înțeles oarecum și ce nevoi are piața și ne-am adaptat. Este vorba de multă muncă și, evident, de experiența mea din trecut, de 20 de ani în această piață, care ne-a ajutat să atingem repede aceste cifre. Piața este avidă după servicii de calitate și produse bune. La momentul acela, erau câțiva jucători, doi sau trei, care făceau oarecum același lucru. Doar că noi am venit mult mai aplicați și ne-am ocupat doar de ingrediente pentru cofetărie, nimic altceva”, a povestit invitatul.