De ce i-a fost retras sprijinul politic președintelui Consiliului Județean Constanța

Liberalii îl acuză pe Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean Constanța, că a încălcat valorile și principiile partidului.

”Colegiul Director Judeţean (CDJ) al Partidului Naţional Liberal (PNL) Constanţa a votat astăzi retragerea sprijinului politic acordat preşedintelui Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, în urma unei decizii luate de Biroul Politic Judeţean al PNL în şedinţa din 24 iunie. Reprezentanţii Partidului Naţional Liberal explică această decizie, luată prin vot, ca o urmare firească a unui set de incompatibilităţi între ceea ce reprezintă valorile şi principiile liberale pe de o parte şi un şir continuu de devieri de la acestea, din partea domnului Mihai Lupu”, a transmis PNL Constanţa, printr-un comunicat de presă.

Așteptările cetățenilor

Președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă, a subliniat că așteptările pe care le au cetățeni sunt mari. Acesta a mai precizat că lipsa de colaborare, comunicare a președintelui Consiliului Județean Constanța i-a determinat să voteze retragerea sprijinului său politic.

”Judeţul Constanţa a intrat în cea mai accelerată şi consistentă etapă de dezvoltare din ultimii 30 de ani şi acest lucru se vede cu ochiul limpede. În acest context, aşteptările de la noi sunt şi rămân foarte ridicate. Şirul nesfârşit de controverse dar şi o lipsă de colaborare şi comunicare dintre Mihai Lupu şi colegii noştri din partid a dus la votarea retragerii sprijinului politic”, a subliniat Bogdan Huţucă, preşedintele PNL Constanţa.

Reacția președintelui Consiliului Județean Constanța după retragerea sprijinului politic

”Consider că acest lucru este o încălcare a principiilor democratice şi a valorilor pe care eu şi PNL le-am promovat în mod constant. Am renunţat la funcţii şi m-am autosuspendat din calitatea de membru al PNL. Am făcut această alegere tocmai pentru a proteja imaginea partidului. Pare că nu a fost suficient. Acest lucru mă îndreptăţeşte să cred că decizia de a mi se retrage sprijinul politic are la bază considerente de altă natură şi întreţine interesele personale ale unora, inclusiv prin aplicarea unei duble măsuri. Observ că altor colegi li s-a aplicat un tratament diferit, ceea ce accentuează sentimentul de nedreptate şi favoritism în această situaţie.

Am ales PNL încă de la începutul carierei mele. Valorile şi conceptele ideologiei liberale m-au format în timp şi m-au definit ca om. Nu agreez traseismul politic şi nu am ales niciodată calea uşoară. În cei peste treizeci de ani, dedicaţi valorilor liberale, nu m-am gândit niciodată că locul meu în familia liberală, câştigat cu multă muncă şi dăruire, ar putea fi desfiinţat atât de uşor. Nu este doar un moment de tristeţe sau de dezamăgire, ci şi un moment de reflecţie şi de înţelepciune”, a scris Mihai Lupu pe pagina de Facebook.