Daniel Baciu, directorul CNPP (Casa Națională de Pensii), a declarat că pensiile pentru decembrie vor fi distribuite de către poștași începând de luni. În plus, a adăugat că în toată perioada în care a ocupat funcția de președinte al CNPP, nu s-a înregistrat nicio întârziere în eliberarea pensiilor, menționând că acestea au fost distribuite în mod prompt și la termen.

„De când sunt preşedinte la Casa Naţională de Pensii nu s-a întârziat absolut nicio zi. E aceeaşi procedură în fiecare an. Am făcut toate diligenţele în acest sens. Deja o parte din bani i-am virat Companiei Naţionale Poşta Română începând chiar de săptămâna trecută – o sumă substanţială. Aproximativ 50% din suma pe luna decembrie am virat-o. Urmează să facem plăţi şi după 1 Decembrie.

Luni, 4 decembrie, vom mai face încă o plată, vom mai face şi ulterior, astfel încât oamenii să primească banii la timp, aşa cum îi primesc lună de lună, să nu se simtă aceste zile libere.

Colegii mei din teritoriu, din casele teritoriale de pensii, depun toate eforturile ca banii să ajungă la timp la pensionari. Până pe data de 15 decembrie, toate pensiile vor fi achitate în sistemul public de pensii. Colegii mei sunt responsabili, nu va fi afectat procesul de plată a pensiilor pe luna decembrie”, a afirmat Baciu, la lansarea oficială a aplicaţiei RODPA1 a CNPP.