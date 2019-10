Patronii de la Realitatea au un plan de rervă în cazul în care televiziunea de știri vă rămâne cu licența expirată. Cu alte cuvinte dacă se va închide.

Consiliului Național al Audiovizualului va analiza în ședința publică de marți nu doar prelungirea de licență a Realitatea TV, televiziune operată de Realitatea Media. Forul a primit o altă solicitare, de data aceasta de la Geopol International, companie deținută de Cozmin Gușă, care are de mai mulți ani licența TV Realitatea Plus, informează paginademedia.ro

Sursa citată a explicat că Geopol International vrea modificarea structurii de programe a Realitatea Plus. Nu este foarte clar în ce constă noua structură de programe Realitatea Plus și ce emisiuni urmează să conțină. Dar, așa cum susține pagina de media, este posibil să se solicite modificarea astfel încât postul Realitatea Plus să aibă aceeași grilă de programe ca Realitatea TV.

Televiziunea Realitatea Plus a primit licență în 2013 și a început să emită abia în 2015, cu câteva zile înainte să-și piardă licența (CNA retrage licența posturilor care nu se lansează în cel mult doi ani).

Realitatea Plus are însă o mare problemă: nu se află în lista cu posturile care sunt preluate obligatoriu de companiile de cablu.

