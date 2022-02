Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul PNTCD, Cristian Terhes susține că în timp ce toată lumea este focalizată pe războiul dintre Ucraina și Rusia, Vladimir Putin are un alt plan.

Mai exact, președintele Rusiei vrea să staționeze bombe atomice în Belarus. Europarlamentarul susține că în acest weekend, în Belarus are loc un referendul pentru modificarea Constituției, care ar putea schimba totul.

În ceea ce privește modificările care ar urma să fie adoptate, printre acestea se numără eliminarea clauzei de “neutralitate nucleara” a țării, ce a fost introdusă în constituție de la declararea independenței republicii în 1991.

O a doua modificare este o putere sporită pentru Adunarea Parlamentară, iar cea de a treia modificare pevede ca Adunarea Parlamentara să poată revoca președintele, însă președintele țării este în acelasi timp și președintele acestei adunări.

Ce plan are Vladimir Putin

„Putin vrea sa stationeze bombe atomice in Belarus!!!!!

In timp ce toti se focalizeaza pe razboiul inceput de Putin in Ucraina, in Belarus are loc in acest weekend un referendum pentru modificarea Constitutiei, astfel:

1. Sa se elimine clauza de “neutralitate nucleara” a tarii, ce a fost introdusa in constitutie de la declararea independentei republicii in 1991.

2. Se vor da puteri sporite Adunarii Parlamentare (un fel de Soviet Suprem sau Mare Adunare Nationala), care va deveni „cel mai inalt reprezentant al democratiei” din Belarus si va avea dreptul de a numi si revoca judecatori.

3. Adunarea Parlamentara va putea revoca presedintele, insa presedintele tarii este in acelasi timp si presedintele acestei adunari”, a scris acesta.

El a adăugat că toate aceste modificări au fost publicate la finele anului trecut, când președintele Rusiei se pregătea deja pentru invadarea Ucrainei.

„Modificarile la Constitutie au fost publicate pe data de 27 decembrie 2021, cand deja Putin se pregatea de invadarea Ucrainei.

Conform celor mentionate la punctele 2 si 3, in Belarus nu va mai exista o separatie a puterilor in stat (nu ca pana acum ar fi fost efectiv, dar macar era de forma), toata puterea ajungand in mana unui singur om, in cazul de fata Lukashenko. Ei, acel/acest om va avea pe propriul teritoriu acum, nu doar trupe rusesti, dar si bombe atomice”, a adăugat acesta.