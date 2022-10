PIB-ul Chinei a crescut rapid în al treilea trimestru din acest an

Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei a crescut cu o rată anuală de 3,9% în perioda iulie-septembrie 2022, potrivit statisticilor oficiale publicate luni, 24 octombrie.

Conform agenției Reuters, inițial, analiștii economici se așteptau ca PIB-ul Chinei să crească cu doar 3,4%, după o creștere anualizată de 0,4%, înregistrată în al doilea trimestru din acest an. În termeni trimestriali, PIB-ul Chinei a crescut cu 3,9%, comparativ cu o contracție de 2,6% din perioada aprilie-iunie 2022.

Deși aceste date au fost programate inițial pentru data de 18 octombrie, ele au fost publicate abia astăzi din cauza desfășurării congresului Partidului Comunist din China (PCC), care s-a încheiat cu realegerea lui Xi Jinping în funcția de lider pentru un al treilea mandat de cinci ani.

Statisticile oficiale pentru luna septembrie au arătat o creștere de 6,3% a producției industriale, comparativ cu septembrie 2021, după o creștere de 4,2% în august. Sursa citată anterior indica, acum, o creștere de 4,5%.

Deși economia Chinei a crescut rapid în al treilea trimestru din acest an, oficialii chinezi se confruntă cu probleme mari, precum: „strategia zero COVID-19” și criza actuală din sectorul imobiliar, care au agravat presiunea cauzată de războiul din Ucraina și de creșterea ratelor dobânzilor. În plus, restricțiile sanitare împotriva COVID-19, prăbușirea pieței imobiliare și riscurile apariției unei recesiuni globale subminează eforturile Guvernului de la Beijingu de a crește economia Chinei în 2023.

Potrivit Reuters, creșterea economică a Chinei ar urma să încetinească la 3,2% în acest an, mult sub ținta oficială de aproximativ 5,5%.

Prețurile locuințelor noi din China au scăzut în luna septembrie

În septembrie, exporturile au crescut cu 5,7%, importurile au crescut cu 0,3%, vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,5% în ritm anual, comparativ cu așteptările privind o creștere de 3,3%, după creșterea de 5,4% din luna august. De altfel, prețurile locuințelor noi din China au scăzut pentru a doua lună consecutiv în luna septembrie, cu 0,2% de la o lună la alta.

„Acest set de date transmite un mesaj important: chiar dacă măsurile anti-COVID au devenit mai flexibile (…), restricțiile rămân o mare incertitudine pentru economie pe fondul crizei imobiliare. Această incertitudine înseamnă că eficiența politicii de creștere economică ar fi subminată”, a explicat Iris Pang, economist șef la ING.

Vă amintim că, de la sfârșitul lunii mai, Guvernul de la Beijing a implementat peste 50 de măsuri de susținere a economiei Chinei, deși autoritățile au minimalizat importanța atingerii obiectivului de creștere economică stabilit în luna martie.