Indiferent dacă economisiți sau nu bani pentru a cumpăra o casă, dacă așteptați ca ratele ipotecare să scadă sau planificați să vă mutați în următorii câțiva ani, sondarea din timp a pieței vă poate ajuta să decideți unde este mai bine să investiți, scrie Yahoo.finance.

Pe baza tendințelor actuale ale pieței, GOBankingRates a discutat cu experți imobiliari, care au spus în ce state ar trebui ca oamenii să evite cumpărarea unor proprietăți în următorii cinci ani, și mai ales de ce. Iată care sunt acestea:

Peisajele uimitoare, o cultură vibrantă și vremea aproape perfectă fac din California un loc tentant pentru cei care vor să cumpere o casă, dar accesibilitatea este o mare problemă.

„În plus, boom-ul tehnologic, în special în zone precum Bay Area, a dus prețurile locuințelor la niveluri astronomice, determinându-i pe mulți să caute locuințe în state mai accesibile”, a subliniat el.

„Ca broker imobiliar în Los Angeles, am observat tendințe care sugerează că anumite state din SUA ar putea deveni mai puțin atractive pentru cumpărătorii de case, în următorii cinci ani”, susține Charlie.

Pentru mulți pensionari, Florida este un paradis însorit, unde pot trăi în tihnă. Cu toate acestea, o furtună apărută din senin poate transforma rapid lucrurile într-un coșmar.

Cunoscut pentru orașele mari și terenurile agricole întinse, Illinois este un centru de producție major pentru alimente, produse chimice și multe altele. Potrivit lui Charlie, statul are probleme majore.

„Statul are unele dintre cele mai mari impozite din țară, iar Chicago se confruntă cu o rată ridicată a criminalității și cu deficite bugetare, ceea ce duce la reduceri ale serviciilor esențiale și la creșterea taxelor”, adaugă Charlie.

Renumit pentru cultura, mâncarea delicioasă și locurlie încântătoare, Louisiana este un stat iubit de mulți americani. Cu toate acestea, conform expertului Tony Mariotti, fondatorul RubyHome, s-ar putea ca oamenii să regândească investițiile imobiliare aici.

New Jersey este un alt stat de pe Coasta de Est care ar trebui evitat.

„Pe lângă impozitele mari pe proprietate, New Jersey se confruntă cu un exod al corporațiilor importante, care afectează disponibilitatea locurilor de muncă”, a explicat Charlie.

„Statul are unele dintre cele mai mari prime de asigurări de sănătate din țară, adăugând un stres financiar suplimentar pentru rezidenți. În plus, aglomerația și traficul, în special pentru cei care fac naveta în New York, pot fi o frustrare zilnică” , spune el.