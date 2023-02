Philip Morris International Inc. (PMI) (NYSE: PM) a anunțat o colaborare pe termen lung cu KT&G, principala companie de produse din tutun și nicotină din Coreea de Sud, pentru a comercializa în continuare dispozitivele și consumabilele inovatoare fără fum ale KT&G în mod exclusiv, la nivel mondial (cu excepția Coreei de Sud).

Aceasta se bazează pe trei ani de colaborare de succes, în decursul cărora PMI a comercializat produsele KT&G în mai mult de 30 de piețe.

Acordul acoperă o perioadă de 15 ani, până în 29 ianuarie 2038, cu cicluri de evaluare a performanței și angajamentele aferente, bazate pe volum, care urmează să fie confirmate o dată la trei ani și oferă astfel flexibilitate în funcție de evoluția situației de pe piață.

PMI și KT&G se așteaptă ca aceste angajamente să crească pe parcursul acordului, de la un angajament total pentru prima perioadă de trei ani echivalent cu 16 miliarde de consumabile.

„Am fost mulțumiți de succesul cooperării noastre cu KT&G până în prezent și credem că o colaborare pe termen lung va accelera misiunea noastră de a construi un viitor fără fum. Dorim ca toți cei care nu renunță la fumat să treacă la o alternativă mai bună, în beneficiul propriei sănătăți, al sănătății publice și al societății în general”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer al PMI.

PMI și KT&G fac apel la autoritățile de reglementare, din Coreea și din întreaga lume, să valorifice alternativele mai bune la țigări pentru a reduce consumul de țigări

„Vom reuși să construim mai rapid un viitor fără fum dacă toate persoanele care fumează au acces la alternative mai bune și la informații corecte despre aceste produse inovatoare. Împreună cu KT&G, facem apel la autoritățile de reglementare, oamenii de știință și profesioniștii din domeniul sănătății de pretutindeni, inclusiv din Coreea, să accepte potențialul acestor inovații tehnologice pentru a-i ajuta pe fumători să facă tranziţia de la țigări.

De când am început procesul de transformare, milioane de fumători au făcut trecerea la produsele noastre fără fum și au renunțat complet la țigări. Produsele lil de la KT&G vin în completarea gamei de produse IQOS, liderul mondial în categoria produselor care încălzesc dar nu ard tutunul (heat-not-burn), iar colaborarea noastră neîntreruptă le va oferi fumătorilor adulți din întreaga lume mai multe opțiuni pentru a lăsa în urmă țigările.

Coreea este un lider mondial în domeniul științei și inovației, iar ziua de astăzi marchează o etapă importantă, care deschide calea către un viitor mai bun. Datorită tehnologiei și vitezei de inovare a KT&G și infrastructurii științifice și comerciale a PMI, credem că parteneriatul nostru va accelera viziunea noastră comună a unui viitor fără fum.” – a mai spus Olczak.

Acordul oferă în continuare acces exclusiv pentru PMI la mărcile fără fum și la portofoliul de produse inovatoare al KT&G, inclusiv la ofertele pentru piețele cu venituri mici și medii, care vor îmbunătăți portofoliul existent de produse fără fum al PMI. De asemenea, acordul asigură accesul KT&G la infrastructura comercială globală a PMI, la experiența sa de comercializare a produselor fără fum și sprijină astfel extinderea activității KT&G în categoria produselor fără fum în afara Coreei de Sud.

Produsele comercializate în baza acordului vor fi supuse unei evaluări pentru a se asigura că îndeplinesc cerințele de reglementare de pe piețele pe care sunt lansate, precum și standardele înalte de calitate și fundamentare științifică ale PMI. PMI și KT&G vor solicita toate aprobările care ar putea fi necesare pentru fiecare piață în parte.

Declarații cu caracter previzional și precaut

Acest comunicat de presă conține proiecții ale rezultatelor și obiectivelor viitoare și alte declarații prospective, inclusiv declarații privind planurile și strategiile de afaceri. Obținerea de rezultate viitoare este supusă unor riscuri, incertitudini și ipoteze inexacte. În cazul în care riscurile sau incertitudinile se materializează sau ipotezele care stau la baza acestora se dovedesc inexacte, rezultatele reale ar putea diferi semnificativ față de cele conținute în aceste declarații prospective. În conformitate cu prevederile „safe harbor” ale Private Securities Litigation Reform Act din 1995, PMI identifică factorii importanți care, individual sau în ansamblu, ar putea face ca rezultatele și efectele reale să difere semnificativ de cele conținute în orice declarații prospective făcute de PMI.

Riscurile comerciale ale PMI includ: creșterile accizelor și regimurile fiscale discriminatorii; creșterea restricțiilor de marketing și de reglementare care ar putea reduce competitivitatea noastră, ar putea elimina capacitatea noastră de a comunica cu consumatorii adulți sau ar putea interzice anumite produse pe anumite piețe sau în anumite țări; îngrijorări legate de sănătate privind utilizarea tutunului și a altor produse care conțin nicotină și de expunere la fumul de țigară ambiental; litigii legate de utilizarea tutunului și de proprietatea intelectuală; concurența puternică; efectele evoluțiilor economice, politice și de reglementare la nivel mondial și la nivelul fiecărei țări, dezastrele naturale și conflictele; impactul și consecințele invaziei Rusiei în Ucraina; schimbările în comportamentul fumătorilor adulți; pierderea de venituri ca urmare a contrafacerii, contrabandei și achizițiilor transfrontaliere; investigațiile guvernamentale; cursurile de schimb valutar nefavorabile și devalorizările valutare și limitările privind capacitatea de repatriere a fondurilor; modificările nefavorabile ale legislației aplicabile cu privire la impozitul pe profit; modificările nefavorabile ale costului, disponibilității și calității tutunului și a altor produse agricole și materii prime, precum și a componentelor și materialelor pentru dispozitivele noastre electronice; și integritatea sistemelor sale de informații și eficacitatea politicilor sale de confidențialitate a datelor.

Profitabilitatea viitoare a PMI poate fi, de asemenea, afectată în mod negativ în cazul în care nu reușește să producă și să comercializeze produse cu risc redus sau dacă reglementările sau impozitarea nu fac diferența între astfel de produse și țigări; dacă nu reușește să introducă cu succes noi produse, să promoveze capitalul de marcă, să intre pe noi piețe sau să își îmbunătățească marjele prin creșterea prețurilor și creșterea productivității; dacă nu reușește să își extindă portofoliul de mărci pe plan intern sau prin achiziții și dezvoltarea de relații de afaceri strategice; sau dacă nu reușește să atragă și să păstreze cele mai bune talente la nivel mondial, inclusiv femei sau candidați diverși. Rezultatele viitoare depind, de asemenea, de predictibilitatea mai redusă a performanțelor categoriei noastre de produse cu risc redus.

În plus, factorii importanți care ar putea face ca rezultatele reale să difere substanțial de cele indicate în declarațiile prospective includ riscuri și incertitudini legate de: acordul cu Altria Group, Inc. și beneficiile tranzacției; posibilitatea ca beneficiile preconizate legate de achizițiile recente sau în curs, inclusiv tranzacția cu Swedish Match, să nu se materializeze conform așteptărilor; faptul că activitatea Swedish Match se confruntă cu perturbări din cauza incertitudinii legate de tranzacție sau a altor factori care fac mai dificilă menținerea relațiilor cu angajații, clienții, titularii de licențe, alți parteneri de afaceri sau entități guvernamentale; dificultatea de a păstra angajații cheie ai Swedish Match; rezultatul oricăror proceduri legale legate de tranzacția cu Swedish Match; și faptul că părțile nu pot implementa cu succes strategiile de integrare sau nu pot realiza sinergiile și eficiența operațională preconizate în termenele prevăzute sau deloc.

PMI se supune, de asemenea, altor riscuri detaliate periodic în documentele sale depuse public, inclusiv în Raportul anual al PMI pe formularul 10-K pentru trimestrul al patrulea și anul încheiat la 31 decembrie 2021 și în formularul 10-Q pentru trimestrul încheiat la 30 septembrie 2022. PMI avertizează că lista de mai sus a factorilor importanți nu reprezintă o discuție completă a tuturor riscurilor și incertitudinilor potențiale. PMI nu se angajează să actualizeze nicio declarație prospectivă pe care o poate face din când în când, cu excepția cazului în care are o obligație de informare publică în desfășurarea normală a activității.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) este o companie internațională de top din industria tutunului care și-a propus să construiască un viitor fără fum și să își extindă, pe termen lung, portofoliul cu produse din afara sectorului de produse care conțin tutun sau nicotină. Portofoliul actual de produse al companiei constă, în principal, în țigări și produse fără fum, inclusiv produse care încălzesc tutunul (heat-not-burn), produse cu nicotină pentru uz oral sau produse cu vapori cu conținut de nicotină, care sunt vândute pe piețele din afara SUA.

Din 2008, PMI a investit peste 9 miliarde USD pentru a dezvolta, fundamenta științific și comercializa produse inovatoare fără fum pentru adulții care altfel ar continua să fumeze, cu scopul de a opri complet vânzarea țigărilor. Pentru aceasta au fost construite capacități de evaluare științifică de nivel mondial, în special în domeniile toxicologiei sistemelor preclinice, cercetării clinice și comportamentale, cât și studii ulterioare introducerii pe piață.

Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA a autorizat comercializarea unei versiuni a dispozitivului IQOS dezvoltat de PMI, Platforma 1, și a consumabilelor aferente ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) și a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătății publice.

În 30 septembrie 2022, produsele fără fum dezvoltate de PMI erau disponibile pentru vânzare în 70 de piețe (excluzând Rusia și Ucraina). PMI estimează că aproximativ 13,5 milioane de adulți din întreaga lume, au trecut deja la IQOS și au renunțat la fumat.

Cu o bază solidă și o expertiză semnificativă în științele vieții, în februarie 2021, PMI și-a anunțat ambiția de a se extinde în domeniile wellness și de îngrijire a sănătății și de a oferi produse și soluții inovatoare care urmăresc să răspundă nevoilor pacienților și consumatorilor. Pentru mai multe informații puteți vizita www.pmi.com și www.pmiscience.com.

Material susținut de Philip Morris România.