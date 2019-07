Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anunţat luni că intenţionează să trimită în Vietnam câţiva cercetători români „foarte bine pregătiţi” să colaboreze la realizarea unui vaccin împotriva pestei porcine africane, în condiţiile în care în această ţară a fost testat cu succes un astfel de vaccin, scrie Agerpres.

„Mă preocupă foarte mult acest lucru, motiv pentru care chiar astăzi am dat drumul la o scrisoare către ministrul (Agriculturii, n.red.) din Vietnam să îl rog să intrăm cu câţiva cercetători din România, foarte bine pregătiţi, să meargă la grupa de cercetători din Vietnam să colaboreze şi să putem ajunge să realizăm (un vaccin n.red.). Sunt convins că acest lucru va fi posibil, pentru că pe data de 15 aprilie noi am încheiat un memorandum, atât ANSVSA cât şi MADR, cu Ministerul Agriculturii din Vietnam şi pe această direcţie ştiinţifică de colaborare să putem ajunge să lucrăm împreună pentru a ajunge cât mai repede în posesia acestui vaccin. Este extrem de important, dacă vreţi este tema zilei şi a nopţii. Lumea este răvăşită de acest virus. Orice succes cât de mic ar trebui valorificat, amplificat şi evident să fie folosit într-o perspectivă cât mai apropiată cu putinţă”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, într-un briefing de presă.

El a fost întrebat dacă România este interesată de testele efectuate de cercetătorii din Vietnam referitoare la un posibil vaccin împotriva pestei porcine africane. Ministrul a subliniat că îşi doreşte ca România să intre într-un astfel de dispozitiv de lucru, cu specialişti de la ANSVSA şi ASAS (Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice).

„De altminteri, în această sală am stat de vorbă în trei rânduri cu cel mai mare specialist pe care îl are lumea în domeniu şi i-am cerut şi atunci sprijin, iar ieri când a apărut această informaţie am valorificat-o azi dimineaţă cu colegii, spunându-le că este necesar să intrăm imediat în dispozitivul acesta de lucru. Am vorbit şi cu preşedintele ANSVSA şi cu cel de la ASAS, domnul Tabără, să facem repede un colectiv pentru a vedea când putem ajunge la o asemenea înţelegere de colaborare, în aşa fel încât să ne aducem şi noi aportul prin specificitate, prin ceea ce ştim noi despre aceste nenorocit de virus care ne răvăşeşte ţara. E o situaţie grea, pentru care nici unul dintre noi nu trebuie să aibă somn”, a adăugat Petre Daea.

Vietnam a anunţat, recent, că a avut succes cu crearea unui vaccin împotriva pestei porcine africane, care afectează fermele din statul asiatic şi a determinat sacrificarea a aproximativ 10% din efectivele sale de porcine, transmite Reuters. „Cred că suntem pe drumul cel bun. Vom avea curând un vaccin”, a declarat ministrul Agriculturii din Vietnam pentru agenţia de presă Vietnam News Agency (VNA).

