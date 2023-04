Executivul va dubla sprijinul financiar oferit de Comisia Europeană fermierilor români

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a anunţat sâmbătă, 15 aprilie 2023, că ajutorul financiar oferit de Comisia Europeană (CE) fermierilor români va fi dublat de la bugetul statului, urmând să fie realizat un act normativ în acest sens. Potrivit spuselor sale, „până la această dată, există acest sprijin care va fi distribuit la fermierii români în următoarele zile pentru că cunoaştem nivel sumelor respectiv”.

„Lucrurile s-au stabilit. Prima tranşă, primul ajutor a venit, ajutorul respectiv l-am dublat cu sume de la bugetul statului, am pus în mişcare actul normativ, actul normativ pentru sprijinul fermierilor pentru stocurile de cereale, de grâu practic, aici ne-am îndreptat. (…) Vor veni sume suplimentare. Nemulţumirea este la toată lumea, nu este numai la fermierii români.

Datorită intervenţiei pe care a avut-o preşedintele Klaus Iohannis la Consiliul European, România şi nu numai România, intră într-un sprijin suplimentar cu sume care s-au discutat şi care se prelucrează acum la Comisia Europeană, urmând ca pe baza acelor comunicări pe care le vom primi de la Comisia Europeană să realizăm actul normativ şi noi să fim pregătiţi din acest punct de vedere pentru a veni şi cu sume suplimentare.

Alături de acest sprijin concret aşteptăm pe data de 19 este o structură de decizie la nivelul Uniunii Europene prin care se stabilesc regulile juridice cu privire la comerţul care se realizează cu cereale din Ucraina. Din acest punct de vedere am contribuit pe de o parte la promovarea unor soluţii plus discuţiile concrete şi tehnice pe care le-am avut”, a declarat, sâmbătă, Petre Daea în cadrul unei emisiuni TV de pe Digi24.

România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Polonia și Cehia iau măsuri împotriva exportului de cereale din Ucraina

Declarația sa a fost făcută la o zi distanță după ce s-a întâlnit cu miniştrii Agriculturii din Polonia, Bulgaria, Cehia, Slovacia şi Ungaria, cu care a discutat prin videoconferinţă despre situaţia creată pe pieţele lor de importul produselor agroalimentare din Ucraina. A fost convenit ca aceste probleme să nu fie abordate separat, ci în mod unitar de către cele şase state membre UE.

„Iată de ce şi ieri şi astăzi sunt la muncă. Şi voi fi la muncă în continuare şi eu şi alţii, iar agricultorii au fost tot timpul la muncă, au întors brazda ţării ca să dea mâncare românilor. Acum am plecat de la Minister. Am avut o întâlnire cu colegii din cele cinci ţări, ştiindu-se că există această grupă, echipă de intervenţie pentru nevoile pe care le avem din cauza conflictului din Ucraina, ţări din proximitatea cu focul deschis. Am avut o videoconferinţă să ne punem de acord ca să căutăm căile de rezolvare a acestei probleme extrem de importante şi nu uşor de rezolvat”, a explicat, vineri, Petre Daea.