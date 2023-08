Sorin Grindeanu a declarat miercuri că finalul anului 2024 va aduce României un minim de 200 kilometri noi de autostradă, iar într-un scenariu optimist maximul finalizat va ajunge la aproximativ 300 de km. Acesta a mai precizat că nu există alte probleme în afară de condițiile meteo.

Potrivit ministrului Transporturilor, statul român a rămas dator la capitolul infrastructură.

Sorin Grindeanu a adăugat că participă săptămânal la ședințele CNAIR pentru a fi la curent cu progresul.

„Eu am spus că până la finalul anului viitor, şi am spus asta în repetate rânduri, adică 2023 şi 2024 minimul de kilometri pe care să-l dăm în circulaţie să fie de 200. Eu vă asigur că până la finalul anului 2024 acest lucru se va întâmpla. Ba chiar, din contră, sunt cât se poate de sigur, având săptămânal şedinţe cu cei de la CNAIR, de progres, pe fiecare şantier în parte, am şi fost să văd mare parte din ele, acest număr, de 200 până la sfârşitul lui 2024 va fi depăşit. Cert”, precizează ministrul.