Timpul de așteptare pentru susținerea examenului practic pentru obținerea permisului de conducere a fost redus de la peste trei luni la doar trei săptămâni, datorită ocupării tuturor posturilor vacante. Anunțul a fost făcut marți de prefectul județului Covasna, Raduly Istvan, într-o conferință de presă.

De asemenea, pentru activitățile administrative, precum înmatricularea vehiculelor sau alte operațiuni de la ghișeu, timpul de rezolvare a fost redus la minimum. Potrivit oficialului, cetățenii pot beneficia de aceste servicii de la o zi la alta, fără liste lungi de așteptare.

Iar, dacă cineva vrea să înscrie un autovehicul sau are ceva documente administrative de rezolvat la Serviciul de Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor atunci poate să rezolve de la o zi la alta”, a declarat prefectul.

„La ora actuală am ajuns la o performanţă aproape de cea pe care noi ne-am propus-o acum 4 ani: două săptămâni şi suntem la trei. Deci, la ora actuală între examenul teoretic şi examenul practic timpul de aşteptare este de maximum 3 săptămâni.

El a precizat că „nu mai sunt zile de aşteptare, ceea ce este foarte bine. Iar la examenul teoretic pentru obţinerea permisului de conducere nu este nicio aşteptare. Dacă cineva a finalizat şcoala, poate să se programeze şi într-o săptămână, atunci când se susţin examenele, poate intra.”

În anii anteriori, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Covasna s-a confruntat cu un deficit acut de personal. În lipsa examinatorilor locali, autoritățile au fost nevoite să solicite sprijinul polițiștilor din județe precum Bucureşti, Bistriţa, Vaslui, Alba, Bacău, Timiş şi Mureş.

În cele mai aglomerate perioade, timpul de așteptare pentru proba practică pentru obținerea permisului de conducere depășea trei luni și jumătate la Sfântu Gheorghe și ajungea chiar la patru luni și jumătate în Târgu Secuiesc.

Prefectul a mai precizat că, în urmă cu aproximativ doi ani, serviciul a fost relocat în incinta centrului comercial Sepsi Value din Sfântu Gheorghe, mutare care a contribuit la îmbunătățirea condițiilor pentru public.

„A fost greu, un an de zile am lucrat pentru acest lucru, dar legat de noul sediu nu am primit nicio sesizare negativă, oamenii au fost mulţumiţi şi sunt mulţumiţi că sunt acolo şi sunt condiţii mult mai bune”, a subliniat Raduly Istvan.