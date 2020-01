Acest lucru este relevat de un studiu recent care mai adaugă că din cauza acestora apar și kilogramele în plus. Celebrul nutriționist Gianluca Mech explică exact de ce ar trebui să ne ferim de aceste alimente ultra-procesate.

„Alimentele procesate sunt alimente tratate si ambalate, caracterizate prin perioade lungi de conservare. Aceste alimente sunt sarace in vitamine, fibre si alți micronutrienti esentiali.

Contin ingrediente sintetice, precum agenti de imbunatatire a aromelor, coloranti, emulgatori, indulcitori artificiali si alti aditivi folositi pentru a imita calitatile alimentelor proaspete, cum ar fi aromele.

Printre acestea gasim: bauturi dulci si carbogazoase, gustari dulci sau savuroase ambalate, inghetate industriale, ciocolata, dulciuri, paine si dulciuri industriale, margarina, biscuiti industriali, prajituri si amestecuri pentru prajituri, cereale procesate pentru micul dejun, bauturi energizante, bauturi de fructe cu adaos de zahar sau indulcitori artificiali, peste sau carne procesata (cum ar fi carnatii), supe instant si multe altele”, dezvaluie nutritionistul Gianluca Mech.

Efectele secundare pot fi devastatoare asupra organismului uman

Un studiu realizat recent confirmă legătura dintre alimentele ultra-procesate și un risc crescut de moarte prematură. Studiul a fost realizat pe aproximativ 45.000 de persoane (75% femei) cu o vârsta medie de 56 de ani, din 2009 până în 2017. Aproape 30% dintre caloriile consumate provin din alimente ultra-procesate. S-a dovedit astfel că o creștere cu 10% a consumului de alimente ultra-procesate este strâns legată de o creștere a mortalității cu 14%.

Alt studiu a continuat să evalueze asocierea dintre consumul de alimente ultra-procesate și riscul de apariție a cancerului. Grupul supus examinării a inclus 104.980 de participanți (vârsta medie de 42,8 ani) cărora le-au fost analizate obiceiurile alimentare. Consumul de alimente procesate și ultra-procesate este asociat cu o creștere a riscului de apariție a cancerului cu 10%, în timp ce riscul de a dezvolta cancer la sân pare crescut cu 11%. Rezultatele studiului sunt publicate în British Medical Journal.

„Compozitia nutritionala a produselor alimentare ultra-procesate poate induce disbioza intestinala, avand efect inflamator si, prin urmare, favorizeaza aparitia „sindromului de intestin scurgator”. De aceea, acestea ar putea juca un rol in aparitia bolilor autoimune precum diabetul zaharat tip 1 si boala celiaca. De fapt, s-a observat ca problemele autoimune sunt asociate cu o disbioza a microbiotei intestinale, chiar daca nu este inca clar daca este cauza sau consecinta patologiei in sine. Alimentele ultra-procesate ii determina pe oameni sa manance mai mult si sa puna in greutate, sugereaza toate aceste studii”, mai explică Gianluca Mech.

