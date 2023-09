Pescuitul din România se află în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani a declarat preşedintele Organizaţiei de pescari de la Marea Neagră, Laurenţiu Mirea. O problemă mare o reprezintă prezenţa minelor în Marea Neagră. El a precizat că pescarilor le este frică să mai iasă din cauza acestora şi nici pescuitul noaptea nu mai poate fi făcut în aceste condiţii.

„În acest moment, pescuitul din România este în cel mai greu moment din ultimii 30 de ani. Acum doi, trei ani, de la 14 – 15 mii de tone captură pe care le realizam, anul trecut am făcut 2.600 de tone”, a declarat jurnaliştilor, Laurenţiu Mirea.

El a precizat că o altă nemulțumire a pescarilor o reprezintă faptul că trebuie să înapoieze ajutorul financiar primit în pandemie. Mirea a precizat că este vorba despre banii trimişi de Europa, acordați de Direcţia Generală de Pescuit din cadrul Ministerului Agriculturii.

Laurenţiu Mirea a explicat că s-au trimis notificări în urmă cu trei luni pentru returnarea banilor.

„Deci am primit ajutorul şi ni se cer banii înapoi. Am accesat pe ghidurile lor, nu am greşit nimic în accesare. A venit o comisie de audit de la Curtea de Conturi împreună cu Direcţia Generală de Pescuit din cadrul ministerului şi a spus că nu trebuia să beneficiem de acest ajutor de COVID. Deja trebuie să dăm bani înapoi.

Deja şase firme din 18 firme afectate sunt în executare la ANAF. A venit ANAF-ul, ne-a blocat conturile şi ne-a sechestrat vapoarele”, a afirmat preşedintele organizaţiei de pescari, potrivit news.ro.